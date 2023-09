En tus Marcas

Después de unas semanas de ausencia volvemos a hablar de atletismo, y es que era necesario ceder el espacio a mis compañeros dedicados al beisbol, debo decir que vivimos tal vez las semanas beisboleras más intensas en la historia de la Comarca Lagunera así que era justificado el espacio.Volvemos ahora de nuevo para hablar de maratón, el pasado domingo 24 de septiembre fuimos testigos de la edición 2023 del Maratón de Berlín que esperaba los dos récords del mundo, por un lado se generó mucha expectativa el que se pudiera dar el enfrentamiento entre Eliud Kipchoge y la naciente figura de Kelvin Kiptum, quien posee la segunda mejor marca de la historia, afortunada o desafortunadamente, las ofertas para Kiptum llegaron de Chicago y renunció a Berlín para estar el próximo 8 de octubre en la ciudad de los vientos en búsqueda del récord mundial.

Lo que dejo con toda libertad para que Eliud Kipchoge se llevara por quinta vez la prueba de la capital alemana y además se posicionara como el mejor de toda la historia en la prueba mítica ya que de los 10 mejores tiempos de la historia en el maratón Eliud es dueño de tres de ellos, a decir, el mejor y récord del mundo lo hizo el africano en Berlín 2022 con 2:01:09, la segunda mejor marca pertenece al ya mencionado Kiptum con 2:01:25 en este año en Londres, la tercera mejor de la historia están en los pies de Kipchoge con 2:01:39 en Berlín 2018, cuarto y quinto mejor tiempo son de Bekele en Berlín 2019 con 2:01:41 y Kiptum en Valencia 2022 con 2:01:53 respectivamente.

Del sexto al décimo están Kipchoge con el 2:02:42 conseguido el pasado domingo en Berlín, seguido de Legese en Berlín 2019 con 2:02:48, Geremew en Londres 2019 con 2:02:55, Kimetto y Ekiru comparten tiempos con 2:02:57 en Berlín 2014 y Milán 2021.Por las damas todo fue distinto y el récord anterior perteneciente a Brigid Kosgei de Chicago 2019 con 2:14:04 que rompió con una hegemonía de más de 15 años fue pulverizado por Tigist Assefa con 2:11:53 portando el nuevo calzado de adidas Adios Pro Evo 1 que tienen un costo al público de 500 dólares.

Algo que pocos supimos fue una manifestación de activistas arrojando pintura naranja a los participantes en una protesta por considerarlo un evento en contra de la ecología algo de verdad muy ridículo, porque en las carreras ya existen muchos artículos de carácter ecológico simplemente los dorsales en su gran mayoría de los eventos por sencillos que sean son de papel piedra que no es más que hule comprimido.

Por el lado de La Laguna, fue presentada la edición 35 del Maratón de los Laguneros que muestra varias mejoras, entre ellas una premiación de 150 mil pesos a quien corra por los hombres un sub 2:10, algo difícil pero no imposible y 100 mil pesos a un sub 2:15, más probable que suceda y el otorgamiento por patrocinador de un premio a laguneros en efectivo de 50,000 que tampoco suena complicado de suceder por las marcas establecidas.Hablar o escribir de maratón siempre será un deleite, ¿No lo crees así?

[email protected]