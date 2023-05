En tus Marcas

“La suerte no es hierba que crezca en el campo…” reza el dicho y así lo demostró el joven matador Leo Valadez con su comparecencia en Madrid, en su primero gracias a una muy buena faena se hizo merecedor a una oreja, hubo la posibilidad de una más en el segundo de su lote, lo importante es que mostró una gran determinación para el triunfo ante la difícil afición madrileña que apreció sus formas, esta tarde sin duda alguna le abrirá en honor a justicia algunas fechas con gran merecimiento.

Inicié la columna con las palabras acerca del discutido tema de la suerte, en la colaboración anterior hacía referencia a los buenos deseos para los alternantes los que se replican además para los ganaderos quienes conocen la cuerda de sus toros y desean sean lidiados por quien les obtenga el máximo provecho.

Todas las plazas merecen respeto, las clasificaciones antiguas otorgaban un lugar clasificatorio en el escalafón de acuerdo a su aforo, esto les permitía la posibilidad de que en su ruedo se otorgaran alternativas, no hay plaza pequeña pues en muchas de ellas se llega a compartir localidad con taurinos con sólidos conocimientos y plazas de las consideradas icónicas con poco o nulo conocimiento de la lidia, el factor común es que se espera la entrega del matador en cualquier plaza, puede ser que el lote no sea el más propicio para la faena pero también es de comentar que muchos recursos de la lidia para estas situaciones han caído en desuso, hoy el aficionado exige lucimiento ante cualquier toro independientemente de las condiciones que presente, hace ya un buen tiempo que el mérito de la lidia ante el toro manso, descastado o resabioso no tienen la apreciación en los tendidos, en cambio, este recurso de la lidia es apreciado por los conocedores, pero lo que no se perdona es la falta de entrega, sea la plaza que sea, por esto resulta inadmisible la actitud del tendido del 7 en la plaza de Las Ventas ante la actuación de Andrés Roca Rey que con un toro difícil con el que prácticamente se colgó de los pitones con el discutible demerito de ese tendido que emitió sonidos imitando un maullido los que trataron de ser contrarrestados con aplausos y coreando con fuertes olés los pases del peruano por el resto de la concurrencia.

Y con buenas noticias para la afición lagunera, en especial para la gomezpalatina, se empezó a montar la plaza portátil en las instalaciones de la feria para la corrida del sábado 17 del ya cercano junio encabeza el cartel Ernesto Javier “El Calita” alternado con el rejoneador Tarik Othón que dejara un buen sabor de boca en su presentación en Lerdo, los forcados amadores de México y toros de La Cardona, la plaza ofrecerá otros festejos en el que se incluye la presentación de los enanitos toreros de Rogelio Amador.

LA ANÉCDOTA

La legendaria Plaza de Acho en Lima, Perú tiene en su larga existencia un buen número de anécdotas, les comparto el día de hoy una a colación por una mala tarde, el maestro Victoriano de la Serna había tenido una faena incierta en su primero lo que valió para que un “aficionado” con certera puntería acertara estrellando un barquillo en la frente del matador esto ocasionó el desalojo del agresor lo que sacó la casta del maestro ofreciendo una gran faena lo que motivo que el aficionado fuera regresado los tendidos, uno de sus alternantes pasaba las de Caín a lo que un ocurrente de los que nunca faltan en los tendidos preguntó voz en cuello ¿Y usted de que sabor quiere su helado?

LAS EFEMÉRIDES

En los inicios de la leyenda negra de la legendaria y temible ganadería de Miura en un día como hoy de 1894 el toro “Perdigón” infiere mortal cornada al maestro Manuel García Cuesta “Espartero”, años después en 1912 el maestro Rodolfo Gaona recibe una grave cornada en el pecho en el coso de Córdoba en una tarde en la que alternó con Rafael González “Machaquito”, Rafael Gómez “El Gallo” y Manuel Rodríguez “Manolete” Padre. En 1932 nace en París, Francia el escritor e historiador taurino Heriberto Lanfranchi. En 1935 nace en embarcación mexicana el cronista taurino Adiel Bolio, en 1944 fallece en la Ciudad de México el cronista José Santamaría “Claridades”. En 1951 Juan Silveti hijo debuta en la plaza de Béziers, Francia. En 1962 alternativa del español Juan Gálvez en León, Guanajuato de manos de Jorge “Ranchero” Aguilar y de testigo Antonio del Olivar con el toro “Zorro” de Campo Alegre. En 1984 se presenta en la Plaza México la ganadería de Ángel Lascuráin. En 1996 Fermín Bohórquez concede la alternativa como rejoneador a Paco Ojeda en la plaza de Nimes en Francia y en 1996 José Tomás alcanza la cumbre en Las Ventas cuajando gran faena a un toro de Alcurrucén cortándole las dos orejas. ¡Hasta la próxima!