En tus Marcas

Los tenis con placa de carbono se han convertido en el calzado predilecto para la búsqueda de récords o colocarse en un podio de profesionales, semiprofesionales o hasta en amateur, ¿pero, realmente funcionan?

Desde el 2017 cuando Nike realizó el proyecto Breaking 2 que consistía en que el keniata Eliud Kipchoge bajara la marca de 2 horas en la distancia de Maratón en un circuito en el autódromo de Monza, Italia, se ha venido una seguidilla de mejoras en el calzado, incluso ya no es solo la marca de la palomita quien tiene el agregado de placa de carbono a sus tenis.

En el 2018 el mismo atleta africano logró imponer el actual récord vigente de Maratón en 2:01:39 en Berlín, ahí sonaron las alarmas de si estas zapatillas no serían un "dopaje tecnológico", Kipchoge utilizó las llamadas Nike Vaporfly Elite sin salir al mercado, pero ya mejoradas salieron a la venta las Nike Zoom Vaporfly 4% que garantizaban el retorno de energía de 4% y en cuanto se ponían a la venta se agotaban.

La marca "gringa" continuó en su mejora y en 2019 sacó a la venta las Vaporfly Next% que ofrecían aún más retorno de energía y en ese año se consiguieron 5 de las mejores marcas de Maratón masculino de la historia, cayo el récord mundial de Maratón femenino que tenía más de 15 años de vigencia, además Eliud corrió 1:59:40 en la distancia de 42,195 metros en un evento preparado para lograr la hazaña sin ser récord del mundo por las ayudas con las que contó. Esto llamó la atención de la World Athletics y llevó a tomar decisiones cuanto antes del uso de este calzado.

Las normas fueron claras y directas, no más de dos placas de carbono en el calzado, su suela no mayor a 40 milímetros de altura y no podían usarse prototipos, todo ese calzado debería estar a la venta para todo público.

Desde hace algunos días en La Laguna la principal zapatería de compra de calzado con los llamados "vales" tiene ya en sus vitrinas dos modelos con placa de carbono, algo que era imposible conseguirlo en parcialidades, pero antes de que te "lances" a comprarlos deberías saber esto: Estudios indican que para obtener los efectos de última generación de este calzado no solo debes tener una técnica de carrera depurada, sino además una musculatura preparada y correr a ritmos fuertes para que la placa de carbono cumpla con la función adecuada, según el estudio no todos los corredores consiguen correr más rápido, es más, incluso llegan a lesionarse, no sé si deba decirlo, pero mi rotura de menisco fue usando unos de este tipo.

Las marcas de Estados Unidos como Nike, Sckechers, Saucony, las alemanas Adidas y Puma, la suiza On, la española Joma, la francesa Hoka e incluso la marca Decathlon tiene ya uno o más modelos con placa de carbono.

Antes de elegir alguno de ellos platica con un especialista que pueda valorar tu peso, ritmo de carrera y fundamentalmente tu pisada para saber si es una buena elección tus nuevas "llantas" ¿no lo crees así?

