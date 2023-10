¿En qué consiste el reto viral de las flores moradas?

En la era del Internet y las redes sociales hasta los detalles románticos han evolucionado, prueba de ello son los retos que se han lanzado en plataformas como TikTok donde se promueve regalar flores en días específicos.

En TikTok las búsquedas "¿Qué día se dan flores moradas?", "Flores moradas 9 de octubre", y "¿Qué significan las flores moradas?", han acaparado la atención de los usuarios, quienes no han dudado en sumarse al reto viral de este 9 de octubre.

Pero no es la primera ocasión que una tendencia de redes sociales se hace tangible. El pasado 21 de septiembre también se impuso la tradición de regalar flores amarillas. Y no, el color no es casualidad.

El trend de TikTok hizo referencia a la canción de la serie juvenil "Floricienta", que se transmitió en Disney Channel.

Mientras que el 3 de octubre se popularizó la idea de regalar flores azules a las parejas con motivo del Día del Novio. Esta efeméride surgió a raíz del hashtag #nationalboyfriendday que se viralizó en 2014.

Según una serie de videos compartidos a través de TikTok, la intención de regalar flores moradas es mostrar admiración, gratitud, lealtad, respeto y orgullo.

Hechas de tela, papel o naturales, decenas de videos donde se muestran ramos o flores individuales moradas listas para ser regaladas han inundado TikTok.

Mientras que algunos usuarios citan como referencia la canción de "Ramito de Violetas" del cantante Zalo Reyes, lo cierto es que en la letra el intérprete habla sobre regalar flores el 9 de noviembre. La estrofa indica específicamente lo siguiente:

"¿Quién te escribía a ti versos, dime niña quién era?

¿Quién te mandaba flores en primavera?

Cada nueve de noviembre,

Como siempre sin tarjeta

Te mandaba un ramito de violeta".