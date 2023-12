'Siempre me recordaron que podía hacer las cosas': Daniel demuestra que su discapacidad no lo limita

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila promueve la inclusión, tolerancia y respeto por las personas con discapacidad; por ello, de manera continua trabaja en la capacitación de sus trabajadores para sensibilizar acerca de este tema. Dentro de la plantilla laboral de esta representación se encuentra Daniel, quien desde hace cuatro años trabaja en el área de Informática, en la coordinación a nivel estatal del Instituto.

Daniel, de 37 años, tiene una discapacidad motora, derivada de un accidente que tuvo a los pocos meses de vida, cuando recibió un golpe en su cabeza. Esto ocasionó que la mitad de su cuerpo quedara paralizado, por lo que ha tenido que esforzarse el doble para demostrar que es capaz de valerse por sí mismo y puede desempeñar un oficio.

Compartió que, si bien desde niño fue objeto de burlas y comentarios poco sensibles, aprendió a lidiar con esto y seguir siempre de frente. "Mi fortaleza es gracias a que mi familia siempre me apoyó y motivó a no dejarme vencer; siempre me recordaron que tenía la capacidad para hacer las cosas", señaló.

Daniel demostró que su discapacidad no lo limita para desarrollarse y antes de ingresar al Seguro Social trabajó en una empresa de camiones, donde sus funciones las desarrolló en el área de logística por alrededor de dos años.

Posteriormente, ingresó como suplente al IMSS, condición bajo la que trabajó durante un año en diversas unidades médicas de Saltillo, para luego unirse al Departamento de Informática, donde hoy forma parte desde hace cuatro años.

Daniel es ingeniero en Sistemas Computacionales, egresado de la Facultad de Sistemas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Reconoció que el Instituto ha mejorado en concretar políticas de inclusión para las personas con discapacidad, logrando abrir espacios de trabajo para personas como él que no ponen límites en su desarrollo, pese a tener una discapacidad.

Para sus compañeros y compañeras, "Daniel es una persona muy proactiva, a pesar de sus condiciones o limitantes. Cuando trabaja no las demuestra porque siempre ha sido muy autónomo, activo y nunca se da por vencido. Es todo un ejemplo a seguir", expresó Leonardo.

"Tiene una actitud de servicio muy buena; es muy buena persona, muy responsable y estamos muy orgullosos de él", mencionó Perla, quien también labora junto a él en la Coordinación de Informática.

Daniel agradeció al Instituto por darle la oportunidad de formar parte de la familia IMSS en Coahuila y llamó a la población a ser más sensibles e incluyentes con las personas con discapacidad.