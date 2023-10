En México no hay xenofobia: AMLO

Ante la ola migratoria que se presenta en nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México no se práctica la xenofobia y solo hay sectores muy pequeños de derecha que les incomoda la presencia de migrantes.

El jefe del Ejecutivo federal aseguró en conferencia de prensa matutina que el pueblo mexicano es muy fraterno y solidario.

"El pueblo de México es un pueblo muy fraterno, muy solidario, no práctica la xenofobia. Sí hay algunos sectores, pero muy pequeños, que les incomoda o les puede afectar sentirse mal porque hay migrantes, pero la mayoría del pueblo no, la mayoría del pueblo de México es muy solidario, es muy fraterno es muy humano y entiende las casas, las razones por las que la gente sale de sus pueblos, que no es por gusto, es por necesidad.

"En el pensamiento de derecha, conservador sí hay eso. Les genera alguna molestia, pero en general en México no pasa eso", declaró.