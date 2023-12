En los Medios

La corrida del mano a mano entre Alfredo Ríos “El Conde” y Antonio Ferrera dejó un gran sabor de boca entre los aficionados que asistieron a la querida plaza Alberto Balderas de Cd. Lerdo, el cartel prometía desde su anuncio y pido a ustedes me disculpen por puesto en mi colaboración anterior que los toros serían de la ganadería de San Martin pues fueron de la no menos afamada ganadería de Xajay los que despertaron aplausos por su presencia al salir al ruedo y más por el juego ofrecido lo que permitió una corrida que con seguridad será recordada por quienes asistieron, de la afición es de mencionar el respeto al silencio solicitado por el matador Ferrera durante la lidia del primero toro de su lote y la forma en que se recibió a “El Conde” un torero muy apreciado desde sus inicios como novillero allá a inicios de los años 90 y que esta ofreciendo una expresión con mucha clase, los matadores lucieron elegantes en sus ternos, El Conde en “espuma de mar” y Ferrera en “verdegay” muy a la manera de Curro Romero, fuimos testigos de cuatro muy buenas estocadas destacando la del cuarto toro en la que Antonio Ferrera ejecutó recibiendo, también de ese tercio de banderillas cubierto por los matadores con mucha clase, lo que no se pudo prolongar por lesión muscular del matador español, la afición como se dice en el argot salió toreando y con los ánimos de volver este lunes ya primer día del 2024 en la que el novillero lagunero Juan Manuel Ibarra hará su presentación en su tierra, con el jóvenes soñadores de gloria Jesús Torres “Jesusín”, Lázaro Rodríguez y Vladimir Rodríguez que lidiaran cuatro ejemplares de Campo Grande. ¡Suerte!

En la semana que termina falleció el Ing. Armando Guadiana Tijerina, ganadero y empresario taurino. ¡Descanse en paz!

La anécdota

Hay corridas en la que se aplica el viejo refrán taurino “ya lo dijo Pepe Moros aquel que trafica en cueros, cuando hay toreros no hay toros y cuando hay toros no hay toreros” sin embargo siempre se asiste a un festejo con la ilusión de salir con el gusto de haber asistido como en la corrida del lunes pasado, pues bien, a propósito de lo bien presentado en años y trapío de los toros de Xajay les comparto una anécdota ya escrita en este espacio en la que en una tarde de verano de allá por finales de los años 70 el matador Benjamín Morales “El Tarasco” + recibió en suerte a un imponente toro que desde su salida misma al ruedo despertó primero el asombro y posteriormente el miedo compartido ante su seriedad e ideas, la epopeya entre su menudo lidiador y el burel transformó el miedo en admiración, esa tarde el matador se metió en el corazón y en los recuerdos de los que estuvimos presentes.

Las efemérides

Un día como hoy del año 1900 se presenta en Madrid el valenciano Tancredo López creador de la suerte del Tancredo. En 1937 se emite el reglamento taurino para la Cd. de Monterrey y municipios vecinos. En 1945 Felipe González “El Talismán poblano” recibe la alternativa de manos de Carlos Vera “Cañitas” y como testigo Gregorio García en la Plaza de Cd. Juárez en aquellos tiempos de gran importancia, el maestro Felipe posteriormente se sumó a las filas de los subalternos acompañando a grandes matadores en sus cuadrillas, su hijo Sergio siguió el mismo camino. En 1956 el maestro Damaso González confirma en la plaza México de manos de Curro Ortega y como testigo Miguel Ángel García con el toro “Piñero” de la ganadería de El Rocío. En 1962 en gran maestro Santiago Martin “El Viti” confirma en nuestro país de manos de Jorge “El Ranchero” Aguilar y como testigo Antonio del Olivar con el toro “Voluntario” de La Punta. En 1973 Fermín Espinosa “Armillita” debuta de luces en León, Guanajuato. En 1980 fallece en Morelia el ganadero Ing. Mariano Ramírez. En 1989 el maestro Antonio Lomelín llega a su corrida 1000 en la plaza de Los Reyes en mano a mano con el maestro Mariano Ramos. ¡Nos vemos en Lerdo, feliz año y hasta la próxima!