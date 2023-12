En los Medios

La noticia de la suspensión de la prohibición de la celebración de las corridas de toros en la Ciudad de México que trajo como consecuencia la cancelación de la temporada 21-22 fue un balde de agua fría para la afición, en esta semana la suspensión fue revocada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación causando una gran alegría para los aficionados a la fiesta, de este momento de la que la tauromaquia en nuestro país se ve amenazada vuelve a salir avante dejando muchos puntos para la reflexión; he escuchado opiniones con un buen punto de vista en pro y en contra, en ambas, en obvia distinta proporción de acuerdo al sentimiento de afectación de acuerdo a su postura. La situación como señalaba líneas arriba deja al momento de la reflexión, hablemos de la parte taurina del por qué el asistir o dejar de hacerlo a una corrida, va desde la laxitud con la que se dan estas en muchos sentidos, la convocatoria y su respuesta afectada como tantas cosas de la actualidad en las que en las redes se muestra una defensa que no se refleja en los tendidos o en acciones reales no virtuales, el cumplimento me atreveré a llamarle de la liturgia escudándose en que son otros tiempos, un ejemplo burdo si ustedes lo quieren considerar así por lo sencillo que pueda parecer en el que en tiempos pasados se hablaba de que en nuestro país había dos horarios exactos, el del futbol y el de los toros hasta otras situaciones más profundas en apego a la celebración y desarrollo de una corrida a las que hay que agregar en nuestro medio la presencia de un torero nacional que atraiga a la afición a los tendidos, otros columnistas han hecho una exposición a favor amplia y fundamentada, en lo personal me gustó la exposición de don Armando Fuentes Aguirre en su columna, respetemos a quienes no son afectos a esta afición y que haya reciprocidad para quienes sí, concuerdo con quien dice que un día la tauromaquia dejará de existir por lo pronto deje a quien gusta de ella vivirla y disfrutarla. ¡Viva la fiesta brava!

Hoy se celebrará como cada año la posada navideña en el cortijo La Giralda en la que alternaran los matadores Jorge Mata, José María Fijo "El Ciento", los exnovilleros Enrique Solís y Juan José Domínguez subalterno de confianza del matador Arturo Gilio. ¡Suerte!Y hoy el maestro de Galapagar José Tomás celebra el aniversario 28 de su alternativa, nace de esta forma una de las figuras más emblemáticas de las últimas décadas .

La anécdota

Ya mencionada en algunas ocasiones el hecho anecdótico de la prohibición de las corridas de toros por el entonces presidente de la república Venustiano Carranza tuvo un carácter nacional en tanto se restablecía el orden legal en una república aun convulsa, el desacato en varias ciudades como León y la celebración clandestina denunciada por la prensa acabo por dar fin a la suspensión, paradójicamente el varón de Cuatro Ciénegas fue tío abuelo de la máxima figura el maestro Manolo Martínez.

Las efemérides

Dos hechos importantes en un día como hoy de 1939, toma por tercera vez la alternativa Ricardo Torres esta vez de manos de Pepe Ortiz y por testigo Paco Gorráez con el toro "Relicario" del maestro Lorenzo Garza fundada en 1937 en tierras laguneras cercanas a Mapimí la que posteriormente vendió al ganadero zacatecano don Jesús "Chucho" Cabrera para establecerla en Mazapil, Zacatecas y que hoy lidia con el nombre D´Guadiana, esa tarde la ganadería obtenía su cartel. En 1944 el sevillano Rafael Ortega "Gallito" alterna en El Toreo de la Condesa con el maestro Silverio Pérez y David Liceaga sin haber confirmado su alternativa, el mismo día debuta de luces en Aguascalientes Juan Silveti. En 1961 el matador español José Gálvez torea en la Plaza México reanudando de esta forma el convenio taurino entre diestros españoles y mexicanos. En 1977 José Antonio Ramírez "El Capitán" toma la alternativa en Querétaro de manos del maestro Paco Camino y como testigo Eloy Cavazos. En 1983 en la misma plaza Paco Ojeda debuta en nuestro país alternado con los maestros Eloy Cavazos y Antonio Lomelín. En 1989 Alejandro Silveti confirma su alternativa en la Plaza México de manos del maestro Manolo Martínez y de testigo Pedro Gutiérrez Moya "El Niño de la Capea" y en 1995 alternativa del maestro José Tomás de manos de Jorge Gutiérrez y de testigo Manolo Mejía con el toro "Mariachi" de Xajay. ¡Hasta la próxima!

