En los Medios

El próximo lunes 13 Arturo Gilio cumplirá un año de haber tomado la alternativa, la legendaria plaza de Acho fue el escenario para que Julián López "El Juli" cediera los trastos ante el atestiguamiento del joven maestro Andrés Roca Rey y diera lidia a "Sabueso" de El Puerto de Santa María, en este año el nuestro ha tenido presentaciones triunfales con salidas consecutivas por la puerta grande y el día de mañana estará en el serial de la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara en un cartel llamado "Los Cuatro Fantásticos", alternado con los también jóvenes matadores Diego San Román, Isaac Fonseca y Héctor Gutiérrez, con toros de La Estancia que sustituye a los de Villa Carmela, la forma de nombrar este cartel ha generado polémica, pero hace ver la ilusión de tener entre ellos a quien de la respuesta a los matadores de otras partes del orbe, yo tengo al mío, es de Torreón y se llama Arturo Gilio Quintero. Arturo ha ido tomando su propia expresión y en sus tardes recientes ha mostrado su capacidad de lidia ante lotes que no han sido los más propicios para el desarrollo de faenas vistosas, deseo que esta nueva camada de matadores vengan a dar la fuerza y variedad necesaria para la fiesta en nuestro país como llegó a ocurrir en décadas pasadas a donde el complemento de los carteles era la de una figura de peso por lo general de España, revisemos nuestra historia taurina y veamos los carteles del siglo pasado encabezados por los maestros Fermín Espinosa "Armillita" el gran Lorenzo Garza, Chucho Solórzano, Gregorio García, Alberto Balderas, Luis Castro "El Soldado", El Faraón de Texcoco Silverio Pérez, Luis Procuna, Carlos Arruza, Alfonso Ramírez "Calesero" y los relevos generacionales con Manuel Capetillo, Rafael Rodríguez, Jesús Córdova para pasar a Joselito Huerta, los hermanos Rangel, Humberto Moro hasta llegar al maestro Eloy Cavazos, Antonio Lomelín, Curro Rivera, Mariano Ramos y el mandón y número uno de nuestra torería Manolo Martínez, continuados con David Silveti, Jorge Gutiérrez y los hermanos Miguel y Fermín Espinosa y Eulalio López "Zotoluco", han surgido matadores unos con sobrada clase que no han logrado dar el do de pecho y la repuesta, de aquí la ilusión y la esperanza de que en esta camada surja quien haga valer la expresión taurina mexicana.

La enhorabuena al matador Gilio en su primer aniversario de alternativa y que el día de mañana sea de puerta grande. Y suerte el día de hoy para el novillero lagunero Juan Manuel Ibarra en la Plaza de La Luz en León, Guanajuato.

La anécdota

Fue en los años cincuenta que surgieron al ruedo los nombres de tres toreros que levantaron el entusiasmo en los tendidos, el periodista Rafael de Icaza los bautizó como "Los tres mosqueteros", haciendo alusión al libro de Alejandro Dumas, sus nombres Manuel Capetillo torero tapatío de gran clase y de gran expresión con la muleta, el hidrocálido Rafael Rodríguez, un torero de gran valor que fue llamado "El Volcán de Aguascalientes" y Jesús Córdova, curiosamente nacido en Kansas, Estados Unidos, torero de gran clase que años después fue después juez de plaza nada menos que en la México.

Las efemérides

Un día como hoy de 1675 se inician una serie de tres festejos los días 11, 19 y 20 de noviembre anunciados de acuerdo a la usanza de aquellos tiempos en honor a los años del rey Felipe IV de Asturias, lidiándose toros de la ganadería de Atenco la más antigua de nuestro país y del mundo en la que participó el Conde de Santiago auxiliado por 12 lacayos. Un año después en 1676 se celebra en esta misma fecha la entrada al gobierno del Rey Carlos II. En 1861 nace en Sevilla el destacado banderillero Juan Romero "Saleri" que lidió en la cuadrilla de Fernando el mayor de la dinastía de los "Gallos", "Saleri" destacaba cubriendo el tercio de banderillas agregando el salto con garrocha, falleció después de una grave cornada. En 1893 nace en Barcelona el torero cómico Carmelo Tusquellas Forcén "Charlot" debutando como torero cómico un día 22 de mayo de 1916, su sobrenombre dio origen a que a estos festejos se les llame "Charlotadas". En 1894 se retira de los ruedos José Sánchez del Campo "Cara ancha". En 1973 el matador peruano Rafael Puga lidia solitario el sexto de la tarde en la plaza de Acho al que cortó las orejas y el rabo en una accidentada corrida en la que Sebastián Palomo Linares y Antonio José Galán se fueron al hule los que habían desorejado al cuarto y quinto de la tarde, los trofeos fueron paseados por sus cuadrillas. ¡Hasta la próxima!

