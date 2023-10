En los Medios

El día de hoy se cumplen 89 años de la inauguración de la plaza de Las Ventas, la más importante del mundo taurino, una plaza con sabor especial con aficionados -me permito llamarlos los de ahí- exigentes y con agregados, muchos de ellos turistas, con un tendido del siete que ha pasado de la exigencia a la intransigencia, para un taurino pisar su ruedo y estar en sus tendidos es un privilegio. Por ella han pasado la mayoría de las figuras del siglo pasado y de la actualidad, nada menos en su cartel inaugural vamos a llamarlo oficial pues antes de la fecha del día de hoy de 1934, ya se había dado un festival, partieron plaza el maestro Juan Belmonte que dio la primera vuelta al ruedo en su primero y además cortó las orejas y el rabo de su segundo de la ganadería de Carmen de Federico el primero que se cortó en esta plaza, Marcial Lalanda recibió ovación y el querido aquí y allá, Joaquín Rodríguez "Cagancho", salió al tercio en sus dos toros, así se iniciaba la historia en la que los nuestros han escrito grandes historias.Plaza dura, de conocedores exigentes que no admite expresiones ligeras, que aprecia la expresión profunda, pero es tendiente a la ortodoxia. Visitar la plaza no es nada más el asistir a una corrida de toros, en su interior se pueden visitar los pasillos con los azulejos en homenaje a las grandes figuras, salas de conferencias y exposiciones con tours en los que se explican los detalles de su interior e instalaciones, los alrededores de la plaza ofrecen una gran variedad de sitios a visitar y los restaurantes y bares en días de corrida lucen abarrotados, lo mismo que su explanada de ingreso en ella lucen un las estatuas dedicadas a figuras del toreo destacando la del médico Alexander Flemming, a quien en homenaje por ser el descubridor del antibiótico penicilina y a los que los toreros de la época honraron con una placa que reza "a quien más toreros ha salvado", detalles mil los de la historia de la plaza más importante del mundo taurino. ¡Enhorabuena y muchos años más!

La anécdota

La plaza de Las Ventas tiene un mar de anécdotas, unas de amor otras de amor y odio, tiene sus toreros consentidos en las de amor como mi admirado Antonio Chenel "Antoñete", José Miguel Arroyo, los nuestros han logrado el reconocimiento, el primero de ellos el maestro Fermín Espinosa "Armillita"; de las historias de amor y odio recordemos la del Faraón de Camas Curro Romero, que anunciado en dos tardes consecutivas la del 25 de mayo de 1967 en la que se negó a dar muerte al quinto de la tarde, por lo que fue llevado a la comisaría a donde pasó algunas horas para salir y al día siguiente salir por la puerta grande.

Las efemérides

El día de hoy todo el honor para la fecha tan importante de la inauguración oficial de la Plaza de Las Ventas. ¡Hasta la próxima!

[email protected]