En los Medios

La accidentada tarde del festejo de la feria de Santiago en Santander, España ha dejado dos estampas toreras de lo que es la solidaridad y el compañerismo y sobre todo la fidelidad y lealtad, fue en el segundo de su lote que el peruano Andrés Roca Rey citando de frente recibió un tremendo achuchón que lo estrelló contra las tablas y que dio como resultado la fractura de una costilla, las estampas a las que me refiero las han ofrecido Cayetano Rivera Ordoñez, miembro de una estirpe gloriosa, y Antonio Chacón, igualmente hijo de torero el maestro Antonio Chacón, el sub alterno de confianza del joven maestro peruano, a la tremenda embestida Rivera Ordoñez no dudo en quitar a cuerpo limpio al burel que tenía a merced al inca, de inmediato Antonio cubrió con su cuerpo a su matador que prácticamente estaba sin capacidad de respuesta, el toro hizo por el matador Cayetano pegando tremenda voltereta de la que también fue auxiliado a cuerpo limpio por Antonio que había sido desarmado . Estás estampas reflejan mucho de lo que es la fiesta al mostrar lo que se torna en más que un compañerismo en una hermandad, cuantos días, semanas y porque no decirlo años de convivencia diaria en miles de kilómetros, tardes azarosas y de triunfo, de angustias ante un percance se viven con la cuadrilla, se les llama toreros de plata por su vestimenta, que en muchas ocasiones es de hilo, cuando el valor de cualquier metal no alcanza a cubrir su entrega. El recuerdo solo de algunos de ellos que hicieron carrera y vida al lado de sus matadores desde los famosos hermanos "Armillita" Juan y Zenaido, Blanquet, Calderón en España, Chucho Morales y Juanito Escamilla con el maestro Manolo Martínez, David "Vito" Cavazos al lado de su hermano el maestro Eloy, el gran Alberto Preciado fiel del maestro Curro Rivera y en la actualidad grandes exponentes de nuestra fiesta Cristhian Sánchez y Gustavo Campos además grandes banderilleros, desde este espacio un respetuoso pequeño pero sincero reconocimiento.

Y en una noticia que movió al mundo taurino es el anuncio del retiro en forma indefinida como él lo declaró de Julián López "El Juli" al final de la temporada tras veinticinco años de alternativa, se cierra una página brillante de un torero apreciado y bien reconocido que ocupó los primeros lugares del escalafón taurino que ha expresado su deseo de retirarse en buenas condiciones y de disfrutar a su familia.

La anécdota

Antiguamente era común que un aspirante a matador perteneciera a la cuadrilla de un maestro que en muchas de las ocasiones sería quien le otorgaba la alternativa, Ignacio Sánchez Mejías perteneció a la cuadrilla de Joselito el "Rey de los toreros" que además con el tiempo sería su cuñado, para iniciar su camino a la alternativa hizo la legua en nuestro país recibiendo la borla de matador en la Plaza de Barcelona de manos de su cuñado y llevando a un testigo de lujo el maestro Juan Belmonte, el maestro Sánchez Mejías truncó la carrera de medicina en la que se había iniciado siguiendo los pasos de su padre, se dedicó con gran entrega en algunos de sus retiros temporales a la literatura y el teatro apoyando económicamente al Ateneo de Sevilla y a la famosa generación del 27 haciendo una gran amistad con el gran Federico García Lorca, el que a su trágica muerte por la cornada inferida por "Granadino" dedicó el bello poema "Llanto por Ignacio Sánchez Mejías".

Las efemérides

Un día como hoy de 1934 el maestro de Saltillo Fermín Espinosa "Armillita" escribe junto a el Maestro Juan Belmonte en la tarde de su reaparición y Marcial Lalanda una de las más gloriosas páginas del toreo en a Monumental de Barcelona al cortar las dos orejas y el rabo a las que hubo que sumar una pata y las criadillas del toro "Clavel I" o "Clavelito" de Justo Puente antes Vicente Martínez, como lo consignan en algunas referencias bibliográficas, esa tarde Marcial Lalanda había cortado las orejas, el rabo y una pata ante una afición catalana extasiada y que pensaba lo había visto todo, el maestro Fermín lidió en forma magistral a "Clavelito" siendo llevado a hombros por las calles de Barcelona hasta tener que ser rescatado por la guardia civil. También en un día como hoy de 1951, con toros de Alipio Pérez Tabernero se despidió de los ruedos Manuel Jiménez "Chicuelo" alternado con "El Ciclón" Carlos Arruza que reaparecía en ruedos españoles tras la suspensión de relaciones entre los toreros de México y España y Manolo González ¡Hasta la próxima!

