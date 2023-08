En el tintero, proyectos verdes en Coahuila

Hay 34 diferentes proyectos de energía renovable para el estado de Coahuila que están en espera de cambios en la política nacional para su aprobación.

Claudio Bres Garza, secretario de Economía en el gobierno de Coahuila, dijo que el estado tiene de cinco años para atrás, al inicio del actual gobierno federal, proyectos que se quedaron pendientes porque ya se había hecho la solicitud formal, mismos que beneficiarían a diferentes municipios, incluidos los de la región Laguna.

"Lamentablemente, todo lo que es proyectos de energía sustentable, solar y lógicamente eólica, están detenidos, no solamente en Coahuila, en el país entero, se requiere de las energías renovables, como se está viendo en el mundo entero, hay muchas empresas internacionales de fama muy conocida que ya te demandan contar con esto", comentó. Señaló que hay empresas que manejan la economía circular, industria 4.0 que ya busca dejar a un lado la huella de carbón y que no invierten si no se cuenta con esta energía sustentable.

"A México, como país, le urge esa situación, quisiéramos pensar positivamente, no tener que ver más adelante, hasta dentro de un año y meses sino que el gobierno federal revalore la situación", expresó.

Bres Garza dijo que los 34 proyectos de la entidad son de origen tanto italiano como españolas, norteamericanas, entre otras, y que se detuvieron hace cinco años, pero podrían ser muchas más las pendientes, no obstante, las empresas ya dejaron de presentar propuestas en este sentido debido a que están detenidos este tipo de proyectos en todo el país.

"Ninguna otra empresa ha presentado ya proyectos porque, ¿para qué? si están detenidos", expresó.