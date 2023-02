Detectan más desvíos de recursos en Durango

La contralora estatal de Durango, Tania Julieta Hernández Maldonado, dijo que no solo se tienen indicios de irregularidades en la cuenta pública del 2021, que recibió observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sino que ya se reportaron presuntos desvíos de recursos por mil 500 millones de pesos, correspondientes a los 8 meses que permaneció en el 2022.

"Son 1,500 millones de pesos desviados. Es lo que se reportó a la Federación y eso solo de enero al 15 de septiembre del 2022", dijo.

La contralora al igual que otros servidores públicos estatales, asumió el cargo en septiembre del 2022, año en el que además del presunto desvió de recursos que se investiga, pudo detectar al menos 90 presuntos aviadores únicamente en su área, es decir, en la Secretaría de la Contraloría del Estado de Durango (SECOED).

Dijo que en noviembre del año pasado acudió ella junto con los representantes de otras áreas encargadas de la vigilancia de los recursos públicos a la ASF y a la Secretaría de la Función Pública a notificar lo encontrado en el momento en que llegaron a tomar posesión de sus oficinas.

"Pero tuvimos que generar los expedientes y encontramos que había endeudamiento a los municipios por cantidades importantes de un recurso etiquetado que no llegó y que había un recurso que estaba señalado para la Secretaría de Seguridad Pública y nunca llegó, además de que se solicitó un importante crédito para obra pública y no están pagados los contratistas o no están terminadas las obras", dijo.

Mencionó que de los 1,700 millones de pesos correspondientes al crédito bancario solicitado en la pasada administración estatal para obra pública, alrededor de 400 millones de pesos no se pagaron a los contratistas.

También dijo que las faltas administrativas graves se han enviado al Tribunal de Justicia pero también se han hecho notificaciones a la Fiscalía Anticorrupción y que al momento, tiene conocimiento de que se han girado 17 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios estatales, "pero no estamos hablando de la totalidad todavía", especificó.

SIN PROCESO CONTRA EXPRIMERA DAMA

Respecto a la situación en la que se encuentra la exprimera dama del estado, Elvira 'NN', de quien se abrió una carpeta de investigación por presunto enriquecimiento ilícito durante la pasada administración, de acuerdo con la información oficial del fiscal Anticorrupción, Noel Díaz Rodríguez, la contralora estatal dijo que en su caso, ella como titular de la SECOED no puede actuar.

"Yo no puedo actuar en contra de una persona que no era funcionaria pública. A nosotros como secretaría de Contraloría únicamente compete el tema de los servidores y exservidores públicos. En el caso de ella, es a través de la Fiscalía Anticorrupción, quienes tendrían que proceder cuando haya alguna denuncia y tengo entendido que sí la hay, sin embargo el fiscal anticorrupción sería la persona indicada de hablar sobre este tema", dijo.

INVESTIGAN 120 OBRAS HASTA EL MOMENTO

La contralora confirmó que actualmente hay 120 obras que están en proceso de investigación, por lo que todavía no se aplican sanciones.

"En algunas situaciones hemos encontrado obras que están pagadas y no existen pero también otras que no están pagadas y que están hechas o mal hechas, y debo decir que cuando llegué, fue lo primero que pregunté en el tema de la obra y también me mencionaron (en Contraloría) que hacía ya 3 años que no hacían auditoría a la obra pública, imagínense", dijo la contralora actual, quien informó que se han realizado 120 investigaciones específicas en todo el estado y que de esas son 22 las que corresponden a La Laguna.

También dijo que en las escuelas es donde se han encontrado más observaciones de obra pública y que en obras como el CREE de Lerdo se revisa ahorita el tema de los costos y se evalúa en el caso del desnivel 5 de Mayo de Gómez Palacio, asuntos relacionados con los trámites.

"Hemos estado en comunicación con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, y ellos han tenido pláticas con la gente de Ferromex y se ha ido avanzando. Ahí no es tanto desvío sino trámites administrativos", dijo.

En cuanto a las obras del Campestre, de agua y drenaje a cargo de la CAED, y que corresponden al ejercicio fiscal 2021, son parte de las que están señaladas en los montos de adquisiciones y servicios por parte de la ASF.

Destacó que en el tema de la Secretaría de Salud hay casos muy específicos y que en esas áreas están haciendo auditorías precisas, porque globales no terminarían.

AVIADORES EN LA PROPIA CONTRALORÍA ESTATAL

En áreas como la SECOED, en la CAED (Comisión de Aguas del Estado de Durango) y la Secretaría de Educación, hubo cierres inesperados de contratos temporales al inicio de la actual administración estatal.

"Yo te puedo decir en el tema de Contraloría, que el día que nosotros llegamos, el 15 de septiembre, dimos de baja 90 contratos y nadie llegó a reclamar nada. Únicamente en Contraloría había 90 probables aviadores, sin embargo creo que tenemos que revisar lo que tenemos ahorita en cuanto a la nómina", dijo.

Mencionó que de esos 90 probables aviadores, al menos la mitad eran de La Laguna y que quincenalmente en promedio los sueldos eran de 12 mil pesos al mes por cada uno de ellos y que entre los mismos había varios de apellidos conocidos.

OBSERVACIONES DE LA ASF

Hernández Maldonado estuvo este miércoles de visita en La Laguna de Durango para hablar sobre el Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública 2021 de la Auditoría Superior de La Federación (ASF), y dijo que su antecesor en el cargo en el estado, seguramente tiene responsabilidad.

"Yo pienso que sí tiene responsabilidad, porque imagínense que yo le dijera al gobernador que no hay observaciones, entonces por supuesto que me diría que no estoy dando resultados", dijo.

Mencionó que el proceso ha tardado porque los expedientes tienen que estar sólidos y con elementos para sostener los señalamientos durante las investigaciones.

El Gobierno del Estado tiene 30 días para atender las observaciones emitidas por la ASF y entregar la documentación requerida, por lo cual comenzará la revisión de los archivos.

Respecto a si el gobierno de Durango deberá o no regresar recurso al gobierno federal en base a las observaciones hechas por la ASF, aseguró: "Nosotros no respondemos por el recurso. Respondemos por el ejercicio del recurso. Lo que tengamos de comprobación lo entregaremos; sin embargo los responsables son quienes ejecutaron el recurso en su momento, pero también sería muy irresponsable no contestar a la Federación… Hasta ahorita no nos están solicitando nada, estamos hablando del ejercicio 2021".