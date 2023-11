En análisis, alza en tarifa de transporte público en Torreón

La solicitud de incremento a las tarifas de transporte público sigue bajo análisis de las autoridades municipales y no hay una decisión tomada; se busca dar prioridad a una mejora integral en la calidad del servicio, de manera que los usuarios vean una diferencia en el mismo.

Tanto la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable para el Estado de Coahuila, como el Reglamento de Transporte Público para el Municipio de Torreón, establecen que en el mes de octubre se debe expedir el certificado de procedencia de aumento, para su entrada en vigor en enero del siguiente año.

Hasta el momento, el Comité Técnico que integran los concesionarios del transporte público, la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Transporte Público, no han emitido una resolución, por lo que ésta no ha llegado a la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial del Ayuntamiento para su análisis y discusión.

El director de Transporte Público de Torreón, Rodrigo Muñoz Montejano, confirmó que no hay una decisión tomada en este tema, el cual sigue bajo análisis.

Hace algunas semanas, el alcalde, Román Alberto Cepeda González, dio a conocer que la tarifa no superaría los 15 pesos, aunque manifestó también que el objetivo no es únicamente aprobar el incremento, sino que los transportistas establezcan compromisos para mejorar la calidad del servicio que brindan a la ciudadanía.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial, Enrique Sarmiento Álvarez, destacó la importancia de que primero se trabaje en la mejora integral del servicio, el cual adolece de varias deficiencias.

"Las 584 concesiones de autobuses no están operando al 100 por ciento; incumplen los horarios, el 95 por ciento de las unidades no cumplen con el modelo requerido y las condiciones físicas y mecánicas no son óptimas", indicó.

Además, los usuarios tienen la percepción de que "los transportistas siempre se salen con la suya en cuanto al aumento, y no asumen un compromiso serio para dar un mejor servicio".

Sarmiento Álvarez recordó que tras la aprobación de las rutas ordinarias y alimentadoras que se dio con el Bus Laguna, que finalmente no se concretó por parte del gobierno estatal, se daría una solución al crecimiento en la demanda del servicio, tanto en los sectores oriente y norte de Torreón.

El problema es que este proyecto no se llevó a cabo y ahora, el Municipio está obligado a encontrar soluciones para responder a la demanda de los usuarios.