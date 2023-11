Emite postura directora de PVC

Jessica Zapata Escalera, directora de la Escuela de Bachilleres "Venustiano Carranza" de Torreón, dijo que el recurso de apelación que presentó ante la Comisión de Honor y Justicia de la UAdeC y por el cual se aplazó el referéndum, fue debido a que nada de lo que se le acusa ha sido comprobable.

Ayer, señaló que hay gente externa que ha tratado de desestabilizar a la preparatoria e intentado dañar su imagen y, aseguró que el ambiente interno es positivo con las y los estudiantes, además de que no se han interrumpido las clases.

"Yo soy una mujer que siempre me he caracterizado por hacer bien las cosas. Seguimos adelante, estamos trabajando con todo el equipo, con los maestros, los padres de familia, hemos estado dándoles la información veraz y oportuna como debe de ser y ellos están sumando cada vez más, estamos tratando de hacer una comisión de padres de familia para que se den cuenta de cuál es la realidad", sostuvo.

TRAS DENUNCIA PÚBLICA

La solicitud de referéndum para decidir la permanencia en la PVC de Zapata Escalera se hizo luego de que alumnos y exalumnos de la PVC denunciaran públicamente supuestos casos de acoso sexual para aprobar las materias, intimidaciones, calificaciones "condicionadas", bullying, obligarlos a la venta de boletos y a la asistencia a fiestas mensuales.

La directora fue acusada por supuestamente encubrir a un docente acusado por supuestos actos que atentan a la moral y que ta no trabaja en la Escuela de Bachilleres.

Zapata Escalera indicó que se debe revisar a detalle el Estatuto Universitario y que esperará la resolución de la Comisión de Honor y Justicia además de que su oficina es de puertas abiertas.

De acuerdo con el Estatuto Universitario, la petición de referéndum debe ser por parte de la mayoría de las personas que integran dicha institución educativa, como estudiantes y docentes, mediante firmas.

La directora dijo que le sorprendió la declaración que dio un maestro en el sentido de que había recolectado más de mil 200 firmas en cinco horas. "Sabemos que no es verdad, hay irregularidades, es gente externa que quiere desestabilizar internamente, pero internamente estamos bien y seguimos trabajando con los jóvenes, yo los invito a que vayan y puedan darse una vuelta a la preparatoria para que vean como se vive el ambiente en la PVC, no debo, ni tengo nada que temer, siempre he estado con las puertas abiertas y vamos a seguir luchando para que esto tenga un punto final, como debe de ser", señaló.

SIN FECHA

Ha transcurrido más de una semana y no se ha definido una fecha para reanudar el referéndum en PVC de Torreón, en el cual se decidirá la permanencia de la directora Jessica Zapata Escalera, quien había presentado un recurso de apelación el pasado miércoles 18 de octubre.

Las votaciones se llevarían a cabo el jueves 19 de octubre, pero tras dicho medio de impugnación, la Comisión de Honor y Justicia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), aplazó el proceso hasta nuevo aviso, ya que haría la revisión correspondiente.