Emergencia sanitaria por COVID-19 seguirá en Coahuila y Durango

Mientras el gobierno de Nuevo León puso fin a la emergencia sanitaria por la COVID-19, las Secretarías de Salud de Coahuila y Durango todavía no declararán el término de la misma.

Por el lado de Coahuila, el titular de salud, Roberto Bernal dijo que una emergencia sanitaria no se levanta por "decisión política" y que todo será en base a evidencia científica. "A la hora que ya no haya contagios se acaba, no hay de otra, es sencillo", puntualizó. Ayer se informó que el índice de positividad de COVID-19 en Coahuila es del 39 %. Se dio a conocer que las regiones Centro, Carbonífera y Sureste demuestran un aumento de casos con una pendiente poco pronunciada mientras que en las regiones Norte y Laguna la incidencia continúa en descenso.

Por su parte, la titular de salud de Durango, Irasema Kondo, dijo que, si bien el número de contagios ha disminuido considerablemente, eso no quiere decir que se puede dar por terminada la emergencia sanitaria. "En Durango es un tema que aún no concluye, nosotros continuamos con algunas medidas preventivas, continuamos con la disponibilidad de camas en nuestros hospitales de los servicios de salud para la atención a pacientes con COVID", expuso. Añadió que en lo que va de este año, se han registrado 1,800 nuevos contagios en el estado y que el pasado mes de abril, sólo hubo 63 casos positivos. Informó que no había pacientes hospitalizados y que, en este mes, no se han presentado defunciones. Dijo que no tenía a la mano el dato del índice de positividad.

Recientemente, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, declaró concluida la emergencia sanitaria por COVID-19, al señalar que se han completado al menos ocho meses con el semáforo epidemiológico en verde y en las últimas semanas han sido mínimos los casos de contagio.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reveló que el gabinete de Salud federal estaba analizando poner fin a la emergencia sanitaria, como lo había hecho el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.