Eliminación de Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud afectaría a estados y municipios: Gina Campuzano

“Dinamarca nunca llegó”, lamentó la diputada federal, Gina Campuzano, quien consideró que la actual Administración Federal tuvo todo para tener un “sistema de salud increíble”, pero aseguró que no se tuvo la voluntad por parte de Morena para avanzar en el tema de salud.

También Campuzano criticó la eliminación del Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud, aprobado por mayoría en el Senado, hecho con el que dijo estados y municipios se quedarían sin recursos para brindar atención inmediata de salud a las personas más vulnerables.

Ante ello, anunció que se tomarán acciones de inconstitucionalidad contra tal reforma.

“El día de ayer (miércoles) se aprobó en el Senado la eliminación al Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud. Es el fondo que reciben todos los estados y obviamente deriva a los municipios; les permite brindarle la salud inmediata que los ciudadanos necesitan”, dijo que incluso hubo estados que dejarán de recibir hasta 9 mil millones de pesos.

También señaló que no se ha informado a dónde irán a parar esos recursos.

“De forma global son 120 mil millones de pesos. No hay fondo, que no hay fideicomiso que no toquen que desaparezcan. Aunque nosotros pidamos que nos informen a dónde se van los recursos, ellos terminan diciendo esta información se resguarda por seguridad nacional, no es seguridad nacional el que estemos interesados a dónde se van los recursos de los mexicanos y más en un tema importante como es la salud de los mexicanos”.