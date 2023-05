'El Sol está de camino', Sanz vuelve a las redes

Hace unos días, Alejandro Sanz anunció que se encontraba triste y bastante depresivo, lo que alertó a sus familiares, amigos y por supuesto, a sus fanáticos.

Apenas el 14 de febrero cuando Alejandro Sanz se presentó en el Coliseo Centenario de Torreón con gran éxito. Se le veía muy feliz, pero todo cambió.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano.

"Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente.

"Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", escribió el cantante, encendiendo las alarmas de inmediato.

Los fanáticos le mandaron mensajes de aliento y algunos famosos también como Paty Cantú.

"En mi vida nunca has sido un a veces. Eres un siempre. Siempre mi amigo, siempre una de mis personas favoritas e importantes. Y en los días buenos y malos, estoy y te quiero amigo. A mí también me ha pasado. Pero es que es eso. Todo pasa y se pasa… y a una persona tan buena como tú nunca le faltará un ejército de amigos", le dijo Cantú a Sanz.

Posteriormente, Alejandro Sanz volvió a las redes para anunciar que no suspenderá su gira.

"Estos días he recibido muchos cariños por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho.

"No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además, creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El Sol está de camino".