El pueblo responde, el pueblo está aquí esté quien esté: rector del Santuario de las Noas

“El pueblo responde, el pueblo está aquí esté quien esté”, dijo el rector del Santuario de Cristo Rey, Víctor Manuel Gómez Hernández, al término de la edición 41 de la representación del Viacrucis, donde uno de los grandes ausentes fue el obispo de la Diócesis de Torreón, Luis Martín Barraza Beltrán.

Sobre su ausencia, el sacerdote y anfitrión en el Santuario dijo: “él no pudo venir, y bueno, respeto su decisión como respeto la de los demás”.

Fue el jueves Santo que el obispo dio a conocer su decisión de no asistir al Viacrucis del Cristo de las Noas, al considerarlo como una “pasarela política”.

“Yo no voy a ir al Viacrucis…tenemos que ver cuánto es el Viacrucis como pide la Iglesia y cuánto hay elementos extraños… Algo que no me gusta es que sea como una pasarela política, una vitrina política donde van las autoridades y buen, que fueran como feligreses, pero van, parece que andan en campaña”, declaró.

Por su parte, el padre Víctor Gómez lo consideró como una expresión del pueblo y es una religiosidad popular.

“Yo creo que el Viacrucis es del pueblo, es una expresión popular, que tiene años, sobre todo en nuestro país que hace la representación del Viacrucis viviente, esto es muy de México, es muy nuestro, ahí está la muestra, el pueblo responde, el pueblo está aquí, esté quien esté. Y bueno esa es una religiosidad popular, esto es del pueblo, y nosotros tenemos que hacer presente, a diferencia de un acto litúrgico este es propiamente una expresión de fe”.

Incluso dijo, se puede ver como presacramental, “aunque no tanto así, aunque sí es un rezo de devoción donde recordamos todo el camino de Jesús hacia el calvario”, recalcó.

Cabe recordar que el año pasado tampoco asistió el obispo Luis Martín Barraza. En aquella ocasión, se dijo que fue por cuestiones de salud por lo que estuvo ausente.