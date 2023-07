El problema del agua no es solo de más fuentes, también de uso eficiente: Sheinbaum en La Laguna

Este miércoles, la doctora Claudia Sheinbaum, exjefa del Gobierno de la Ciudad de México, visitó Torreón, Coahuila para conocer las inquietudes que presentan los laguneros, siendo la más presente el desabasto de agua.

En entrevista para un episodio más de el Lado B de la noticia, con la periodista María Elena Holguín, Sheinbaum manifestó que tuvo reuniones con los empresarios, donde se abordaron los problemas de La Laguna, como lo son el agua, reconversiones productivas e inversiones que se requieren.

Después comió en el Mercado Juárez, donde platicó con los locatarios y los comensales, quienes también expresaron preocupación por el tema del agua y las adicciones en jóvenes.

Seguridad

"Yo les platiqué lo que hicimos en la Ciudad, como bajamos la inseguridad...disminuimos los índices delictivos en más del 50 por ciento en un modelo, una estrategia que hicimos que nos dio muchos resultados. Platiqué de esta estrategia, desde la atención a las causas hasta generar un modelo de investigación de inteligencia que fue muy útil en la ciudad o que sigue siendo útil en la ciudad".

Agua

"Hablamos también de proyectos que yo hice de agua para atender el desabasto de agua en la zona metropolitana y al mismo tiempo hablamos, pues de lo que significa, desde mi perspectiva, pues por ejemplo, el problema del agua o de la energía que no solamente es un tema de más fuentes de agua o de energía, sino también de uso eficiente que yo muchos años de mi vida me dediqué a eso".

Agua Saludable para La Laguna

(FERNANDO COMPEÁN)

Cuestionada sobre el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador con el que busca solucionar el tema tanto de la escasez, como de la calidad de agua, Sheinbaum respondió "lo importante es La Laguna, es muy importante para el país. Entonces por supuesto que hay que continuar el programa y también como digo, yo creo que tienen que generarse pues ciertos consensos y acuerdos en el uso del agua, no solamente nuevas fuentes, sino en el uso".

Actividades de las 'corcholatas'

"Todos los que estamos participando tenemos la madurez suficiente para no deslindarnos, todos creemos en el proyecto de la Cuarta Transformación y todos sabemos que por encima de un tema personal hay un proyecto. Entonces todos acordamos ciertas reglas y a partir de esas reglas, pues se hará la encuesta, para definir quién va a coordinar".

Afirmó que los resultados "se van a respetar, de mi parte tengan la certeza de que los vamos a respetar, nos favorezca o no la encuesta".

La oposición

"El problema que tienen es que ellos representan el pasado, están queriendo hacer como una fachada de que es un proyecto ciudadano, pero pues cómo va a ser un proyecto ciudadano con los presidentes de los partidos que hay ahorita, con Claudia X. González que pues es público y notorio que es quien está coordinando todo este proceso, que no está mal que los empresarios entren en política; el problema es cuando ellos coordinan a los partidos políticos".

"Entonces, representan por ciertos intereses nada más y no todos los intereses... y bueno muchos personajes que hoy salen, pues es la mejor muestra de que representan el pasado, no, o sea que José Ángel Gurría como coordinador del proyecto de Nación, pues evidentemente es el regreso del neoliberalismo, no se puede explicar de otra manera".