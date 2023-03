El primer caído

Fue el Tottenham. Los londinenses son los primeros ingleses caídos en esta semana decisiva en las competiciones europeas. Chelsea firmó su pase de ronda. City y Liverpool juegan la siguiente semana y United, Arsenal y West Ham empiezan a hacer la tarea en Europa y Conference en su juego de ida.

Con muy poco futbol, los Spurs se despidieron de la Champions League. En una temporada en la que Son no ha estado, Richarlison apenas y ve minutos, las lesiones abruman a la plantilla y Kane naufraga, los de Antonio Conte se resignan a pelear únicamente por quedar entre los cuatro primeros de la tabla, ya que, si bien recordamos, el Sheffield United los echó de la FA Cup.

En tanto, los Blues lograron lo impensado: ganar y meter más de un gol. Era necesario si querían avanzar a los Cuartos de Final. Y es que los de Potter no encuentran un sistema que funcione y parece que la acumulación de tantas figuras como Sterling, Havertz, Félix, Mudryk, Ziyech o Pulisic no termina por cobrar sentido en el ataque. Falta, lo que le ha faltado desde hace muchos años al Chelsea, un delantero.

Ayer, en día de Europa y Conference, primero vio actividad el Arsenal en su visita a Lisboa en un entretenido 2-2 contra el Sporting. Los Gunners tienen su principal objetivo en la Premier, ya que prácticamente está asegurada su participación en la siguiente Champions al ser los líderes de la liga. Tendría que pasar una catástrofe para que cayeran más allá del cuarto puesto. El domingo visitan al Fulham en la jornada 27 buscando mantener la ventaja de cinco puntos sobre el Manchester City.

SEGUNDO TIEMPO

West Ham, por su parte, venció 0-2 al AEK Larnaca en la Conference League. Con ello, el duelo de vuelta debería ser un mero trámite. Este torneo debería ser a lo que le apuesten los de Moyes ya que en la Premier están al borde del descenso. Y aunque claro que resolver eso es prioritario, ganar una Conference que te acredite a la siguiente Europa League, también sumaría a los logros de tu temporada.

Luego vino el United. Que tras una terrible goleada en Anfield contra el Liverpool generaba dudas el estado de forma en el que arribaría a esta llave contra Betis en Old Trafford. Pues parece que asunto resuelto: 4-1 que sirve no solo para pensar en rotar plantel en la vuelta, sino para impulsar anímicamente a los jugadores que venían haciendo un papel espectacular en la temporada, resaltando a Rashford, Casemiro, Varane o Lisandro Martínez. Aunque los Red Devils ganaran 10-0, ten Hag no se guardaría nada para la vuelta. Ya lo vimos en toda la Carabao Cup y en la Europa League no tendría por qué ser distinto, pero una ventaja así sí que sirve para mantener el control del partido a tu favor.

Ya veremos en la próxima semana quiénes avanzaron y quiénes se quedaron en el camino. Recordemos que en Europa y Conference se jugó semana a semana porque eran más equipos (y rondas) que en la Champions, pero a partir de los Cuartos de Final la situación ya sería pareja. El próximo viernes 17 se sortearán esos cruces.

TIEMPO EXTRA

El siguiente martes Manchester City recibirá al Leipzig (1-1) y al día siguiente Liverpool viajará a la capital española para buscar la épica ante el Real Madrid (2-5) en los duelos de vuelta de los octavos de final de la Champions League.