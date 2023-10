El movimiento F.I.R.E. bajo la lupa

En las esferas financieras, el movimiento F.I.R.E. (Independencia Financiera, Retiro Temprano, por sus siglas en inglés) se erige como un faro de audacia y disciplina. Este fenómeno redefine el camino hacia la libertad monetaria, inspirando a los individuos a abrazar la austeridad y las inversiones inteligentes en busca de un horizonte de retiro que desafía las convenciones.

Los adeptos de esta corriente llevan una vida de moderación económica con la aspiración de jubilarse alrededor de los 40 años de edad. Hay quienes optan por no comprar un automóvil porque prefieren utilizar una bicicleta para ir al trabajo. Otros eligen hacer su propia cerveza en lugar de comprar su marca favorita. ¿Qué más podrían estar dispuestos a hacer por este sueño? Quizá raparse el pelo en casa para evitar gastar en la barbería.

Sin embargo, esos detalles aislados no bastan para comprender la magnitud de lo que implica el movimiento F.I.R.E. Es esencial conocer las metas y los números detrás de esta filosofía. Según el sitio web de BBVA, un objetivo común para sus seguidores es ahorrar aproximadamente 25 veces la cantidad que creen que necesitarán en su primer año de jubilación.

Por ejemplo, si alguien estima que requerirá 120 mil pesos anuales para su retiro, debería ahorrar al menos tres millones. En el caso de necesidades financieras más altas, la cifra se elevaría proporcionalmente.

Estos números pueden parecer abrumadores, pero son fundamentales para entender el compromiso y la planificación requeridos para alcanzar la independencia financiera a temprana edad.

LA REALIDAD DEL AHORRO

La idea de retirarse a los 40 años no beneficia la imagen de los millennials, quienes a menudo han sido señalados por no valorar las recompensas del trabajo duro. El movimiento F.I.R.E. parte de ese supuesto desinterés laboral: sí al trabajo, pero no por tanto tiempo. Su solución implica abstenerse de comodidades para asegurar una vida de confort en el futuro. Pero, ¿para qué es el dinero? En parte, para permitirse algunos lujos. De vez en cuando, un frappé en el centro comercial puede sentirse como una merecida recompensa después de una semana ardua.

Además, ahorrar efectivamente va más allá de decirle no a los placeres momentáneos; implica un conocimiento profundo de las finanzas.

Imagen: Freepik

En el vasto mundo de Internet, es común encontrar una gran cantidad de consejos financieros, pero no todos son igualmente confiables. En ocasiones, nos topamos con personas que ofrecen recomendaciones sin fundamentos sólidos, como la clásica sugerencia de evitar comprar café en la calle y adquirir una costosa cafetera, argumentando que esto permitirá gastar menos dinero a largo plazo.

Si alguien desea comenzar a ahorrar, más allá de unirse a la corriente F.I.R.E., debería considerar la posibilidad de recibir asesoramiento por parte de una institución financiera en lugar de seguir a personas cuyo instinto les dijo que bastaba con usar la bicicleta como medio de transporte para tener un retiro temprano. De todas formas su trabajo seguramente no queda tan lejos como para llegar exhaustos al comienzo de la jornada laboral.

Si bien en teoría dichas sugerencias parecen tener sentido, el tiempo es un recurso limitado y puede que no siempre haya oportunidad de preparar café en casa antes de iniciar las actividades diarias.

Esto plantea una realidad que debe considerarse en las decisiones financieras: ahorrar es una cuestión que depende de varios factores, no simplemente de guardar una parte de los ingresos y volverse austeros, como lo estipula el movimiento F.I.R.E. Además, el dinero no es un tema universal; para cada persona significa algo totalmente diferente.

Según un estudio reciente realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la posibilidad de ahorrar en México se presenta como un desafío de gran complejidad. Para muchos ciudadanos se torna prácticamente inalcanzable debido a las condiciones económicas precarias en las que viven: ¿cómo guardar dinero cuando se vive al día?

El enfoque principal del estudio fue la medición de la pobreza patrimonial en México. Los resultados revelan una situación preocupante: aproximadamente el 47 por ciento de la población se encuentra en esta condición, mientras que un 18.2 por ciento enfrenta niveles de pobreza extrema. Un aspecto destacable de este informe es que proporciona datos detallados a nivel estatal y municipal, una perspectiva que hasta ahora no se había presentado.

Imagen: Fernando Compeán

Entre las entidades con los mayores índices de pobreza patrimonial se encuentran Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que registran los porcentajes más altos de población que vive al día y, por lo tanto, sin capacidad para ahorrar. Estos datos ofrecen una visión clara de por qué la idea de retirarse a los 40 años es inalcanzable para la mayoría de los mexicanos.

PLANIFICACIÓN FINANCIERA VS LA INCERTIDUMBRE MUNDIAL

Promover el movimiento F.I.R.E. plantea preguntas y temas de debate dignos de consideración, por ejemplo, ¿la libertad financiera es sólo cuestión de hábitos personales? ¿Esta perspectiva quita responsabilidad al sector público y privado en lo que respecta a salarios, jubilaciones y pensiones dignas para los trabajadores?

En el video You Will Never Retire, Here’s Why... (Nunca te jubilarás, esta es la razón...) publicado en el canal de YouTube How Money Works, un exbanquero de inversiones en el sector de la salud que optó por crear contenido audiovisual, comparte una perspicaz visión sobre por qué el retiro se ha vuelto una posibilidad cada vez más esquiva para muchos, tanto en México como en Estados Unidos. Según los recientes informes, menos del 30 por ciento de los trabajadores estadounidenses están en camino de jubilarse, y aún menos creen que disfrutarán de una vida cómoda sin tener que laborar, una tendencia agravada por factores como la pandemia de covid-19.

El video muestra testimonios conmovedores que reflejan los desafíos actuales del retiro. Algunos expresan sus preocupaciones, entre las cuales destaca una historia de cómo la pandemia trastocó décadas de planificación financiera, poniendo en duda la suficiencia de los ahorros actuales. Otro hombre de 44 años comparte sus inquietudes sobre su futuro económico, señalando que un asesor de jubilación le dijo que le faltaban dos mil dólares al mes para sobrevivir, por lo que debía seguir trabajando.

Estos testimonios revelan el panorama desafiante que enfrentan muchos en su búsqueda de un retiro digno, y plantean interrogantes sobre el verdadero alcance y viabilidad del movimiento F.I.R.E.

En un mundo donde parece que ahorrar no es posible y donde los precios continúan aumentando sin cesar, la posibilidad de jubilarse a una edad temprana se desvanece gradualmente. Nos hace reflexionar sobre el futuro y si alguna vez recordaremos que el retiro fue una opción en algún punto de la historia.