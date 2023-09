El jazzista estadounidense Christian McBride realizará concierto en Torreón

El bajista y compositor de jazz, líder, educador y ganador de ocho premios Grammy, Christian McBride (Filadelfia, 1972), visitará Torreón para realizar un concierto el próximo viernes 10 de noviembre, a las 20:00 horas, sobre el escenario del Teatro Isauro Martínez (TIM), así lo informó Maribel Torre, directora de DeQuinta Producciones, empresa independiente dedicada a promover el jazz en México.

Este concierto, posible gracias a la colaboración con Jazz at Lincoln Center, se dará en el marco del ciclo New York Jazz All Stars 2023, con el que DeQuinta Producciones celebra su décimo aniversario.

“Se va a presentar con un grupo que se llama New Jawn, que es un jazz de lo más sofisticado que hemos traído. Es música de altísimo nivel. El grupo con el que viene se integra por Nasheet Waits en la batería, Josh Evans en trompeta y Marcus Strickland en el saxofón. Todos los músicos son de altísimo nivel y cada uno de ellos tienen sus propios grupos. Es decir, Christian McBride es el líder y es un musicazo, pero también cada uno de los músicos que lo acompañan tienen reconocimiento internacional por su originalidad y su capacidad expresiva”, comentó Torre.

La gestora cultural también destaca la comunicación musical que McBride tiene con sus músicos al momento de improvisar. Se trata de expertos en sus instrumentos, comandados por un virtuoso maestro, digno representante de la escena jazz contemporánea y el músico más importante que la promotora ha traído a México.

“Lo que te puedo decir es que va a ser un concierto delicioso y muy complicado, porque también me gustaría señalar que Christian McBride es uno de los artistas más solicitados en el mundo. Nos llevó más de tres años poder conciliar su agenda con nuestras fechas. Es ganador de ocho premios Grammy, con eso te digo todo”.

DeQuinta Producciones fueron también los encargados de traer en 2016 el ciclo New York Jazz All Stars a Torreón, en una serie de conciertos y conferencias donde se presentaron artistas del calibre de Antonio Sánchez, Ulysses Owens Jr. Quintet, Sharel Cassity Quintet, Clarence Penn & Penn Station, Edward Simon Trio y Gilad Hekselman Trio.

“Tuvimos una respuesta fantástica del público de Torreón. La gente salía encantada de cada uno de los conciertos. Se la pasaba fenomenal. El público fue fantástico, muy involucrado y receptivo”.

Según su página oficial, durante su década de vida, DeQuinta Producciones ha realizado 225 conciertos y clases magistrales en el país, traído a 316 músicos, realizado 35 talleres avanzados, registrando una asistencia de más de 200 mil personas a sus distintas actividades.

“El jazz es una música norteamericana por autonomasia, el producto cultural más importante que Estados Unidos le ha dado al mundo. El jazz es una música de libertad, donde todos los otros ritmos son bienvenidos. Para que una música se denomine como jazz debe tener ciertos elementos, pero es importante distinguir que el jazz es un nombre genérico, dentro de ese género hay diversas corrientes”.