El INE de a pie

La primera vez que participé en alguna actividad cívica desde mi condición de joven ciudadano estudiaba el primer año de carrera y apenas había cruzado la línea de los dieciocho años. Me inscribí como observador electoral en el entonces Instituto Federal Electoral. En aquella ocasión me tocó observar el desarrollo de las votaciones en una comunidad del estado de Jalisco, en el municipio de Valle de Guadalupe. Pocos años tenía el Instituto y la figura de Observador era, además de novedosa, una herramienta para incentivar el desarrollo de elecciones libres. Aún guardo el gafete que me identificó como Observador electoral en aquella ocasión.

La primera vez que un periódico, El Informador de Guadalajara, se publicó un texto de mi autoría en el espacio editorial abordé una de las acciones del IFE que me parecía loable por la experiencia que suscitaba, pero, sobre todo, por la semilla que significaba. En aquel artículo que tanto me llevó escribir y que leí una y otra vez antes de ser enviado al periódico comenté algunas impresiones acerca de las "elecciones" que se organizaban de manera paralela a las constitucionales pero dirigidas exclusivamente a niñas y niños a quiénes se les pedía votar aspectos diversos de valores democráticos.

Años más tarde, esta vez en el marco de una vinculación institucional entre la Ibero Torreón y el Instituto Electoral del estado de Coahuila, convenimos el desarrollo del prototipo de urna electrónica, cuyo modelo inicial lo usamos, en el contexto de pruebas piloto, en algunas elecciones de sociedades de alumnos de la propia universidad y luego comenzó a generalizar su uso acotado el propio Instituto. En ese marco organizamos algún diplomado en materia electoral con el ánimo de ampliar el conocimiento y las capacidades entre integrantes de la sociedad civil organizada, principalmente.

El primer libro colectivo en el que participé como coautor fue uno sobre las elecciones en México y contenía casos de estudio. Mi amigo Avelino Hernández y yo escribimos un capítulo acerca de las elecciones en Coahuila. El título de aquel libro fue "Las elecciones federales en México 2006, estudios de caso", coordinado por Enrique Agüera y René Valdiviezo y publicado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Lo ocurrido el domingo me trajo estos recuerdos. Por alguna razón la cuestión electoral y sus instituciones han sido parte de mi colaboración ciudadana, ya sea desde las páginas editoriales, la academia o en el compromiso de a pie. Y pienso que no se ha tratado de coincidencias circunstanciales sino de formas diversas de asumir que la convivencia política requiere reglas básicas de participación y competencia e instituciones que las garanticen.

En este sentido, en México nos cuesta mucho construir instituciones, pero todavía más consolidarlas y asegurarles condiciones de permanencia y pertinencia. Lo que ahora es el INE ha sido producto de años de lucha principalmente desde la sociedad civil. A pesar de esto último, es de llamar la atención que el rostro con menor presencia cuando hablamos del INE sea, precisamente, el de su protagonista: la ciudadanía.

La credibilidad del Instituto y la confianza de la población es el resultado del trabajo profesional de cientos de cuadros técnicos y profesionales, no hay duda, pero también enorme deudor de las y los ciudadanos que en cada jornada electoral se han encargado de organizar casillas, recibir a sus vecinos que van a votar y contar esos votos. Cuidar del INE es proteger la memoria de lo que ha significado su conformación a lo largo de décadas, pero también reivindicar el compromiso de los cientos de miles de ciudadanos que voluntariamente han hecho posible lo que hace años parecía improbable en México: tener elecciones libres y confiables. Esto ha sido tan contundente que en las tres últimas elecciones hemos tenido como ganadores al PAN, PRI y Morena, respectivamente.

