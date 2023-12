El Espacio de Cerpa

Cuando todo parecía que el próximo Súper Tazón sería una copia del pasado mes de febrero en Arizona, pues resultó que tanto San Francisco como Green Bay, ya pusieron a dudar al respecto porque los 49´ers levantaron la mano después de poner fin a la racha de cinco victorias de las Águilas con una espectacular declaración en Filadelfia y ahora, son cuatro triunfos seguidos para el equipo de Shanahan que están que no creen en nadie y se puede dividir su temporada para la organización del equipo de la bahía en tres partes desiguales primero con el inicio de 5-0, seguido de la racha de tres derrotas consecutivas, y ahora el actual calentador de cuatro partidos y tenemos que ser conscientes de que, la mayoría de las veces, han estado geniales esta temporada y si después de borrar del mapa al equipo de Sirianni el domingo pasado por la noche, no nos convenció de que San Francisco está de regreso, entonces ¿Quién rayos lo hará?

Sin embargo, todo hace suponer que la cabalística semana trece, fue cuando las rachas de cinco victorias consecutivas estaban destinadas a morir porque el otro equipo que llevó a uno de ellos al domingo, fue a los Broncos que fueron detenidos por los intrusos Texanos, quienes podrían estar convirtiéndose en la sensación por lo que viene la inquietud ¿Podrían robarse el show de la división Sur de AFC ahora? La derrota impactante de los Jaguares el lunes por la noche, con Trevor Lawrence y Christian Kirk lesionados, ha devuelto algo de impulso a favor de Houston, incluso después de que el equipo de DeMeco Ryans, cayó en casa ante Jacksonville en la semana doce porque si Lawrence se pierde en algún momento, se debilita aún más y entonces, entraría la actual semana con cuatro de siete equipos reales de playoffs operando con mariscales de campo suplentes, incluidos a los Potros al acecho por lo que parece, que se así se palpa cómo se desequilibra la jerarquía de la liga a un mes de los playoffs.

Y mientras son peras o son manzanas, hoy jueves comienza la semana catorce con la visita de los probables ganadores de la primera selección colegial del próximo draft como son los Patriotas que cada ocho días dan más pena, al Acrisure Stadium que parecía el domingo pasado como una película de terror, para enfrentarse a los Acereros y hay que ser realistas porque muchas veces se ha cuestionado si, el equipo que dirige Mike Tomlin, es de verdad de playoffs, porque no sabemos si merecen jugar en enero viendo la impactante derrota en casa del domingo pasado ante los Cardenales y solo para acabarla de amolar, esta noche Pittsburgh no contará con su pasador titular Kenny Pickett pero, de alguna manera, Mike Tomlin ha llevado a este equipo a 7-5, pero es difícil no sentir la vibra de humo y espejos.

Y de Nueva Inglaterra ¿Qué podemos decir? Los Patriotas han limitado a siete oponentes a 24 puntos o menos esta temporada, y solo ganaron uno de esos juegos y esa, ni siquiera es la estadística más sorprendente relacionada con el estancamiento ofensivo de este equipo ya que, en sus últimos tres juegos, la escuadra de Belichick, ha limitado a cada adversario a 10 puntos o menos, y perdieron los tres y hasta podemos decir, que si ponen a Mac Jones, Bailey Zappe, Malik Cunningham o incluso al Doctor Grogan como quarterbacks, probablemente no haría una diferencia y es más, hasta me atrevería con el mismo Brady.

Y dos partidos para terminar el lunes por la noche con los Delfines recibiendo a los Titanes mientras que, los Gigantes, le harán los honores a los Empacadores en la Gran Manzana donde lo malo de esto, es que los dos encuentros serán a la misma hora, pero antes el domingo en el horario estelar, el mejor juego de la semana con los Vaqueros recibiendo a las Águilas en el que si la escuadra de McCarthy saca el partido, la siembra por el primer lugar de la NFC, se va a poner color de hormiga.

Rodolfo Cerpa Robles

[email protected]