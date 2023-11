El Espacio de Cerpa

Siguen pasando los días en el fascinante mundo del futbol americano profesional y parece que lo que no ha sido esta temporada, es predecible, porque hasta ahora, podemos decir que las Águilas, son los únicos que entonan en este momento, pero no son invulnerables y ¿Habrá algún valiente listo para derribarlos? Todavía no, y aunque quede espacio para lo que suceda de aquí a la décimo sexta semana, todo puede ocurrir, como ya se tenía la locura predestinada con el muchacho C.J Stroud en su viaje a Cincinnati el domingo pasado.

Y precisamente hablando de los Bengalíes, hoy inicia la undécima semana con el equipo de Zac Taylor visitando a los Cuervos, donde incluso tomando en cuenta todas las recientes vibraciones positivas en torno a este equipo, el partido de hoy, de repente se perfila como un duelo casi imprescindible si es que Cincinnati alberga alguna esperanza de reclamar un tercer título consecutivo de la división Norte de la AFC y que, el descalabro de Baltimore ante Cleveland el domingo, creó una oportunidad para ganar terreno, pero Cincinnati no pudo hacer frente a los impresionantes Texanos.

Sin duda que, el partido de la semana, es el del próximo lunes por la noche, en lo que será una reedición del Súper Tazón anterior, precisamente con la visita de Filadelfia a Kansas City, en el cual, después del descanso de la semana pasada, su asediada defensa del pase se someterá a una prueba fuerte, empezando contra los campeones y durante el próximo mes, aquí sería bueno descubrir si éste es el talón de Aquiles del equipo, o si es algo que las Águilas pueden superar con su presión sobre los mariscales y una ofensiva que estaba empezando a cocinarse antes del descanso.

Mientras que, después de nueve juegos, los Jefes están en el mismo lugar en el que se encontraban hace una temporada, cuando finalmente ganaron el Súper Domingo, a saber, hoy con marca de 7-2 y en la cima de la AFC donde incluso, las diferencias de puntos (más 64 en nueve juegos el año pasado, más 65 este año) son casi idénticas. ¿Pero se siente así? Quizás sea la forma en que están ganando partidos, sin anotar tantos puntos, lo que nos está desconcertando.

El domingo al mediodía, otro de los partidos que no hay que perderse, es la visita de los Acereros a Cleveland, ambas escuadras, se encuentran con registro de 6-3 y lo que más hace atractivo este duelo, es que ambos se encuentran en la misma división, pero la mala noticia es que ayer miércoles, la directiva de los Cafés anunció que la temporada de Deshaun Watson ha terminado después de seis partidos disputados, ya que someterá a una cirugía reparar un hueso roto en su hombro de lanzar y si de algo estábamos seguros, es que el equipo de Kevin Stefanski podía ganar absolutamente el Norte, ya que están, medio juego detrás de Baltimore y no les queda un calendario escandaloso, pero sus posibilidades tenían más que ver con Deshaun Watson que con cualquier otra cosa.

El equipo de Mike Tomlin ha dominado el arte de ganar con un mínimo de puntos de estilo y una eficiencia sorprendente, pero hay un giro más positivo, ya que los Acereros, saben cuándo hacer grandes jugadas, porque han superado a sus oponentes en un cuarto esta temporada, siendo clave, los últimos quince minutos del partido y si bien rinden muchas yardas en defensa (Green Bay tuvo ocho jugadas de más de 20 yardas el domingo), Pittsburgh es fuerte en departamentos que significan más en un encuentro como son las capturas, tomas de balón y puntos permitidos, y en casi todas las victorias, la defensa tuvo que cerrar la puerta tarde, por lo que es difícil cuestionar a un equipo que consistentemente demuestra que puede ganar juegos cerrados, pero ¿hasta dónde puede llevar realmente este enfoque a los Acereros?

Y ahora que vimos el partido del pasado lunes con la visita de los Broncos a Buffalo, sigo sin creer en la osadía de Damar Hamlin.

Rodolfo de Jesús Cerpa Robles

[email protected]