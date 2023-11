El Espacio de Cerpa

Ha llegado, desde mi punto de vista muy personal para este momento que vive la NFL, que ya no se trata solo de ganar juegos, sino también de a quién vences, porque viendo de una manera muy objetiva y después de todo, 5 o 4 equipos no son automáticamente mejores que 4 o 5 escuadras porque podemos pensar que, la diferencia de puntos, ya no importa y que los partidos recientes pesan más.

Y se vienen unas preguntas como por ejemplo: ¿Qué hacer entonces con los Delfines 6-3 y los Vaqueros 5-3? ¿Quizá existió un momento en esta temporada en el que se podría haber imaginado un duelo de Super Tazón entre Dallas y Miami? Pero la revancha del Súper Domingo en su sexta edición, se nota cada vez menos viable hasta que los Vaqueros y los Delfines derroten a un equipo de calidad.

¿Las victorias sobre los Jets y los Cargadores son victorias de otra naturaleza para el equipo de Mike McCarthy? Eso es debatible porque también Miami, no ha vencido a un equipo con récord ganador y ambos han pasado por encima a equipos menores y entonces ¿Qué tan impresionante es eso? Cuenta para algo, pero ¿qué? ¿Habrá tensión en lo que sucederá en el Campo del Soldado hoy por la noche al iniciar la décima semana cuando los Osos reciban a las Panteras?

Porque es evidente que los que vimos el juego entre Los Carneros y Chicago el domingo 29, Justin Fields se encontraba en la banca no para aportar algo, sino únicamente para estar tirando rostro cuando debería estar preocupado por el hecho de que en el momento donde la organización de Illinois lo eligió en el draft, fue para hacer de este grupo, un equipo protagonista.

Pero la vida continúa y podríamos pensar que probablemente el partido que más llama la atención esta semana, es la visita de Cleveland a Baltimore o la de los Leones que estarán en Los Ángeles para enfrentarse a Los Cargadores, pero tenemos que ver qué sucederá en Cincinnati cuando los Texanos, se presenten en Estadio Paul Brown, porque el domingo anterior tuvo que ser una obra de arte para los fanáticos de Houston, ver al joven C.J. Stroud destrozar las marcas de pase de novato, mientras que el querido Dare Ogunbowale se ganó su lugar único en la historia como pateador.

Sin embargo, Joe Burrow no solo está de regreso, sino que ahora está en la carrera por el Jugador Más Valioso, y sus problemas al comienzo de la temporada y su lesión en la pantorrilla, son recuerdos que han quedado en el olvido como demostró en la victoria por 24-18 sobre Buffalo y que los Bengalíes, pueden ganar sin grandes noches de Ja'Marr Chase y Joe Mixon, quienes habían sido productores importantes en Cincinnati.

Pero será bueno pensar en los Leones, a quienes el descanso de la semana nueve les permitió mirarse la cintura de manera innecesaria, especialmente para un equipo que no ha ganado su división en 30 años, pero observando el calendario que le resta a la escuadra de Dan Campbell, cinco de los nueve juegos son como visitantes, pero solo quedan cuatro partidos contra equipos que actualmente superan los .500 donde, dos de esas contiendas, son contra los Vikingos, que ya no cuentan con Kirk Cousins y otro es en Nueva Orleáns, donde los Santos tienen marca de 2-2 después de luchar en una victoria sobre Chicago; a quienes también se enfrentan dos veces a los Osos (2-7), otra más a los Broncos (3-5) y que Detroit capture la NFC Norte, no es un hecho consumado, pero está llegando a ese punto. Bendita NFL.

Rodolfo Cerpa Robles

[email protected]