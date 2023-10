El Espacio de Cerpa

Para mis buenos amigos Amador Gándara Mijares y Juan Gerardo Méndez Batres, fieles seguidores de los Vaqueros y que andan que nos los calienta ni el sol después de lo que sucedió el pasado domingo en Santa Clara.

En un abrir y cerrar de ojos, hoy comienza la sexta semana de la NFL en lo que todo parece, será un partido de trámite con la visita de los Broncos al estadio "Punta de Flecha" para enfrentarse a los actuales campeones que, después de la patada inicial en contra de los Leones, han enmendado el camino y se perfilan nuevamente como serios aspirantes para el Súper Tazón en Las Vegas.

Fue una semana de cambios en la NFL, con los 49'ers reclamando temprano la supremacía de la NFC a través de una victoria dominante sobre los Vaqueros y la ironía aquí es que, el único otro equipo invicto en la NFL durante cinco semanas, son las Águilas, que le pasaron encima precisamente a San Francisco, lisiados por su mariscal de campo, en el juego de campeonato de la Conferencia Nacional hace nueve meses.

Continuando la globalización de esta gala, el domingo muy temprano y por tercera semana consecutiva en el viejo continente y de igual manera en la capital del Reino Unido, ahora son los Cuervos que estarán en condición de visitantes para enfrentarse a los Titanes el domingo en Londres y para ser sinceros, el descalabro del domingo pasado en contra de los Acereros, dolió más que el aturdimiento de la tercer semana contra los Potros y es evidente que caer ante un mariscal suplente, no es lo ideal, pero Gardner Minshew es decente, al igual que Indianápolis.

¿Quién es el mejor equipo con marca perfecta? Eso no se probará oficialmente hasta que se enfrenten en Filadelfia en la semana trece, pero en este momento es difícil medirse a los 49'ers, que disparan por todos lados y si aún quedaban escépticos de Brock Purdy, el domingo por la noche deberían haber amordazado un poco a esas personas.

San Francisco está haciendo click ofensivamente en este momento, y mientras Purdy tenga unos cuatro jinetes sanos (McCaffrey, Brandon Aiyuk, George Kittle y Deebo Samuel), todo será fácil contra la mayoría de las defensivas, porque se notaba a Kyle Shanahan, divirtiéndose y vaciando la bolsa contra una defensa de Dallas muy promocionada y ¿será posible que la defensa de Cleveland podrá detenerlos y en la misma "Perrera Municipal"?

Las Águilas son un equipo deliciosamente imperfecto con un perfecto 5-0 después de vencer a los Carneros, y no siempre es notablemente bonito, al menos no según el estándar establecido por este equipo de Filadelfia del año pasado, pero eso está empezando a no importar mucho y hasta se podría lamentar la falta de ejecución en la zona roja o si se presenta algún problema que pueda surgir en cualquier día de juego cuando Nick Sirianni, ha demostrado que aprovechará cada oportunidad que se le presente por lo que ahora, los Jets tendrán un domingo muy complicado cuando reciban a los de la cuna de la independencia.

La semana cinco nos ha dejado la pregunta: ¿Es este el peor equipo de Patriotas de Bill Belichick de todos los tiempos? Para saber hasta qué punto se han hundido los Patriotas, le llegó la oportunidad a Josh McDaniels el domingo en Las Vegas cuando reciban al equipo el cual coordinaba en la ofensiva y después de que los Raiders vencieron a los Empacadores el pasado lunes por la noche, no dejarán pasar esta ocasión para continuar en la pelea del oeste de la AFC.

