El Espacio de Cerpa

TERCERA SEMANA

Como todos sabemos, los equipos de cada división en la NFL, se enfrentan entre sí dos veces durante la temporada y en ocasiones nunca entendía, cuando se elaboraba el calendario, por decir en el este de la conferencia americana, siempre programaban a los Patriotas visitando a los Delfines en las primeras fechas y después, cuando la escuadra de Miami tendría que pagar la visita a Foxboro, se calendarizaba por el mes de diciembre donde, las condiciones por esas fechas en Massachusetts, son muy gélidas y que, a lo que acostumbra la gente de la Florida, ya iban predestinados a batallar con el clima pero para esta campaña, ya se hizo de manera inversa por lo que Nueva Inglaterra, ya cobró su segunda derrota.

Y no podría comenzar la semana tres con uno de los equipos que están dando a entender que son serios contendientes al Súper Tazón como son los 49´ers que, el día de hoy, reciben en Santa Clara a los Gigantes donde estos últimos después de que en la patada inicial los Vaqueros los desaparecieron, fueron el domingo pasado al desierto para vencer a los Cardenales mientras que, San Francisco, ya dio muestra de su poderío al vencer a los Carneros y en el mismo SoFi Stadium y con autoridad.

Y parte de la semana dos, fue extraña precisamente marcada por dos remontadas increíbles como visitantes siendo uno de ellos precisamente la gente de Nueva York con menos 21 así como los Comandantes y dos equipos ganando en tiempo extra para evitar inicios de 0-2 con los Halcones Marinos y los Titanes y dos organizaciones que son contendientes para estar en Las Vegas el próximo mes de Febrero como son los actuales campeones así como los Bills que enderezaron sus respectivos barcos después de la primera semana para el olvido.

Solo habrá un encuentro de dos equipos que se encuentran 2-0 como es la visita de Filadelfia a Tampa Bay el próximo lunes 25 por la noche de los dos partidos programados para ese día pero tenemos que ser sinceros de que los actuales campeones de la conferencia nacional, no han alcanzado su pleno nivel ofensivo aunque el gran juego de D'Andre Swift en la victoria por 34-28 sobre los Vikingos hace una semana, fue un desarrollo agradable que plantea un desafío interesante en el backfield una vez que Kenneth Gainwell esté completamente sano y donde parecía que, la línea ofensiva, parecía desincronizada en la protección de pase contra Minnesota, casi forzando el ataque intenso que se notaba encender un fuego bajo en esa unidad que debería estar bien pero la secundaria golpeada, necesitará cada minuto extra de descanso antes del partido en contra de los Bucaneros.

Y ya un poco después de este próximo lunes, nos recordarán varias veces que los Bengalíes del año pasado, también iniciaron 0-2, y es justo mirar hacia atrás, ya que, en el 2021, tenían marca de 1-1 al comienzo, con una victoria en tiempo extra sobre un equipo regular de los Vikingos y aun así, llegaron al Super Tazón en contra de los Carneros, sin embargo, hay gente que piensa que no debería existir pánico porque hay algunas realidades desagradables que Cincinnati debe abordar porque se suponía que los dos supuestos pilares de la temporada, serían el juego aéreo y su defensa pero ambos, han fracasado gravemente porque la lesión en la pantorrilla de Joe Burrow le da cierta cobertura a la ofensiva, pero ¿cuál es la excusa de la defensa? no poder salir del campo en varias jugadas de tercera y corta que será el recuerdo duradero de la derrota del domingo ante los Cuervos y ahora, reciben a los Cargadores y no sabemos que vaya a suceder.