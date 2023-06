El día que Ricardo Rocha confrontó a López Obrador siendo presidente

"Nadie está en contra de usted o de su gobierno porque sería estar en contra de México. Sólo le pedimos que evalúe qué le aporta más, si una crítica inteligente, de buena fe y constructiva, o los lacayos que cuando usted pregunte la hora, le respondan: 'la que usted quiera, señor Presidente'".

Así fue el reclamo -frente a frente- que el periodista Ricardo Rocha le hizo al presidente Andrés Manuel López Obrador hace más de 4 años, el 28 de mayo de 2019, uno de sus primeros desencuentros.

Decano en el periodismo cultural de radio y televisión, Rocha había acudido a la "mañanera" porque en ese espacio se le había mencionado en una lista negra de contratos que el gobierno de Enrique Peña Nieto tenía con varios comunicadores.

"Con todo propósito a mí me pusieron a la cabeza de esa lista con dos montos que suman cuatro millones 481 mil pesos. El señor Ramírez dijo aquí que los nombres de los periodistas se ponían porque estaban en la dirección o los consejos de esas empresas. Pues déjeme decirle, con todo respeto, algunos de sus colaboradores no saben leer o mienten mal intencionadamente".

Rocha expuso documentación, que en el caso de la empresa JR Servicios de Información y Comunicación el acta constitutiva del notario 157, del 28 de marzo de 2012, su nombre no aparecía y sólo figuran dos de sus hijos.

"Usted y yo somos contemporáneos y nuestros hijos también, casualmente, y ya ve que hay que dejar que los hijos caminen solos. Bueno, Juan Francisco que cubrió sus campañas y Jorge Armando Rocha Gutiérrez que están en lo digital con muy buena respuesta. Yo ahí ni me meto porque no le entiendo".

Recordó que, en los gobiernos anteriores, ni los panistas ni el gobierno priista lo aceptaron, porque lo etiquetaban de "lopezobradorista y qué curioso que ahora el lopezobradorismo me quiera etiquetar de peñista, ¿no? Mala puntería".

Ricardo Rocha señaló que, de todo corazón, no creía que existiera el hampa periodística, porque a él jamás alguien le había hablado para decirle un lugar secreto, alguna reunión para ver cómo perjudicamos al gobierno de López Obrador.

"O soy muy bruto como reportero o no me toman en cuenta, pero yo no creo".

Todavía en tono conciliador, el presidente López Obrador le respondió que no había intención de perjudicar al periodista y que la lista la presentaron como la obtuvieron vía la ley de transparencia.

"Nosotros actuamos de buena fe y no existe ninguna intención de perjudicarte, sabemos que eres un periodista profesional. Cuando vi la lista, porque sí la tuve en mis manos, lo único que dije fue: envíenla como está", dijo el presidente López Obrador.