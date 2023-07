El destino de las esculturas de Gilberto Aceves Navarro

Esta semana, el municipio de Torreón dio a conocer el proyecto de la rotonda Giro Independencia, una obra vial que costará alrededor de 260 millones de pesos y consistirá en la construcción de un paso deprimido para los cuatro carriles centrales del periférico Raúl López Sánchez, a la altura de su intersección con el bulevar Independencia. Se trata de una de las obras primordiales para la segunda mitad de esta administración municipal.

No obstante, en la zona donde se pretende realizar este paso (cuyo proyecto todavía está pendiente de aprobación por parte del Congreso del Estado de Coahuila) se encuentra la escultura conocida como ‘La Triada’, la cual es obra del reconocido artista mexicano Gilberto Aceves Navarro, quien falleció en octubre de 2019.

Según el catálogo de la página oficial de Gilberto Aceves Navarro, el nombre verdadero de esta escultura monumental responde a ‘Trabajo, cultura y desierto’, y fue instalada en 2002 para conmemorar el 95 aniversario de Torreón como ciudad. Cada una de sus tres piezas corresponde a los elementos incluidos en su nombre, mismos que para el artista caracterizan a esta urbe lagunera.

Con el antecedente de que en mayo de 2022, cuando inició la construcción del Sistema Vial Cuatro Caminos (SV4C), otra pieza de Aceves Navarro, titulada ‘La Flor del Desierto’, fue retirada de su lugar en el bulevar Independencia para ser resguardada al interior de la Unidad Deportiva Compresora, donde actualmente continúa a la intemperie, El Siglo de Torreón consultó a Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, director de Obras Públicas de Torreón, para conocer si ‘La Triada’ podría tener el mismo destino.

Respecto a esta duda, el funcionario indicó que “será en su momento” cuando se decida si la escultura de ‘La Triada’ se mantenga o sea removida a unos metros de su lugar actual. En caso de aprobarse, el municipio tiene proyectado iniciar los trabajos del Giro Independencia a finales de agosto.

“Hasta el momento no estamos considerando una posible reubicación en otro punto, hasta tener ya aprobada la APP y tener el trazo en campo para poder tomar una decisión de manera ya urbanística. De que cabe ahí, puede mantenerse ahí, eso es una realidad. Sin embargo, con urbanistas y con un tema de imagen urbana, pudiéramos definir si se mueve unos metros hacia el bulevar Independencia o se cambia a la entrada de la zona industrial”.

La escultura de Aceves Navarro no aparece en los renders del proyecto. Pese a esto, Von Bertrab declar que, al contrario de ‘La Flor del Desierto’, tal vez no será necesario desmontar y resguardar ‘La Triada’ en otro lugar, pues la obra vial se realizará solo en los carriles centrales del periférico y los cimientos de las estructuras ubicadas en los laterales (como es el caso de la pieza de Aceves Navarro), no afectarían los trabajos. En caso de que tuviera que haber una reubicación en esa área, sería solo por temas de estética o imagen urbana.

“En el trazo hay alguna afectación al camellón donde se encuentra la escultura; sin embargo, no afecta a la estructura misma. Pudiera ser que por seguridad, por imagen, por algún otro motivo, en el sentido de hacer un área peatonal más grande para más seguridad de los peatones, pudiera moverse, pero eso lo definiríamos una vez con el trazo hecho si tendría que moverse algunos metros o podría soportar donde está, no tendría ningún problema”.

FOTOS: Ramón Sotomayor

La Flor del Desierto

Respecto a la escultura ‘La Flor del Desierto’, Von Bertrab indicó que, al ser el SV4C un proyecto de índole estatal, será el Gobierno del Estado de Coahuila quien decida dónde será reubicada la pieza una vez terminadas las obras.

“No nos han comentado nada al respecto. Como lo hicimos en su momento, ahora sí como dice el adagio, quien lleva la voz cantante o quien está dirigiendo los trabajos es la Secretaría de Infraestructura del estado. Una vez que ellos definan, se define donde se puede instalar. Es un tema así como la desinstalación o el desmontaje, ellos llevaron la voz y nosotros como Dirección de Obras Públicas, apoyamos con el trabajo, el resguardo y el trabajo de reubicación”.

En un recorrido realizado por El Siglo de Torreón, se constató que la escultura continúa en uno de los patios de la Unidad Deportiva Compresora. Si bien no presenta daños estructurales, las tres piezas de la obra están a la intemperie sin ningún tipo de protección que las cubra de las inclemencias climáticas, tales como las recientes lluvias. Además, la pieza ubicada en la parte inferior, en sus dos extremos, ha comenzado a hundirse en el terreno .

En una anterior entrevista, Von Bertrab aseguró que la reinstalación de esta obra artística incluirá el debido mantenimiento de la misma. Actualmente, el SV4C presenta un avance del 90 por ciento y se proyecta sea entregado en septiembre próximo.

Sobre el artista

Nacido en Ciudad de México en 1931, Gilberto Aceves Navarro fue un artista enamorado de La Laguna. Visitó la región en varias ocasiones y, además de las esculturas monumentales mencionadas, realizó otros trabajos en diferentes formatos.

Por ejemplo, en la cafetería del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) campus Laguna, se encuentra un mural de su autoría. Esta obra fue realizada en mayo de 2007 como una alegoría a los estudiantes. En esta ocasión, el maestro pudo contar con la ayuda de los artistas locales Gustavo Montes y Antonio Castañeda.

Otra obra pictórica de Aceves Navarro habita en el palco principal del Teatro Isauro Martínez (TIM). Además de estos proyectos, el maestro realizó varias exposiciones en hoteles y plazas comerciales de Torreón.