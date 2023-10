El desorden mundial

Al iniciarse el periodo de sesiones de la Asamblea General, con el debate de alto nivel, la ausencia de liderazgos, las divergencias y dificultades en el mundo se han hecho más evidentes. Proliferan las tensiones geopolíticas en medio de un verdadero interregno, suspendidos entre dos épocas. Una que termina en forma catastrófica y otra que inicia en desconcierto. Etapa dificilísima marcada por la transformación acelerada de un orden mundial que sucumbe y fracasa, sin campeones entre las potencias, que precipita un desorden global. Nuestro mundo se presenta cada vez más, como un conglomerado ingobernable ante el abismo de la emergencia climática y las crisis políticas, económicas, ambientales y sociales simultáneas. La mayoría de los lideres se muestran distantes; los escasos estadistas, incapaces de escuchar a millones de personas para actuar con la urgencia, responsabilidad y firmeza que exigen los grandes imperativos de nuestro tiempo, encarando las consecuencias de la inacción y la desidia.

Atravesamos un periodo de profundas regresiones, de enorme incertidumbre y confusión, acicateadas por el desacato del derecho internacional y las tecnologías exponenciales, mientras continúan acumulándose peligros existenciales para la humanidad. Por momentos pareciera que aún con todas las inmensas posibilidades, sin precedente, para avanzar y progresar, la humanidad va firmemente para atrás, incumpliendo los objetivos acordados en 2015 en la Agenda 2030, esa hoja de ruta trazada para conseguir el desarrollo sustentable para más de la mitad de la humanidad, rendidos ante el fracaso de la transición energética. Como si camináramos hacia una perversa reedición del cúmulo de crisis que trajeron la primera gran conflagración y sus secuelas, hace más de 100 años.

Las instituciones creadas hace 78 años, diseñadas para conseguir la gobernanza mundial parecen hoy estar congeladas en el tiempo, paralizadas por sus propios miembros. Con una arquitectura insuficiente y anacrónica, operan con una ingeniería de cooperación ineficaz incumpliendo sus funciones. Ese conjunto de instituciones multilaterales, concebidas por los vencedores en otro interregno, aquel peligroso intervalo después de la Segunda Guerra Mundial, para guiar y llevar al mundo hacia un futuro más en paz, estable, justo, equitativo, sustentable y próspero, parecen haber dejado de funcionar y perdido relevancia. En esas instituciones que incluyen a las Naciones Unidas, pero no se limitan a ellas, una mayoría de sus miembros reclaman hoy reformas, voluntades y recursos, a lo que se niegan las potencias, ahondándose la parálisis y multiplicándose los riesgos de rupturas y conflictos entre el norte y el sur, entre el este y el oeste.

"El mundo ha cambiado. Nuestras instituciones no, -sentenció el secretario general- y por eso no están contribuyendo a solucionar el problema de las divisiones crecientes, que no se dan sólo entre países o bloques, sino en el interior de las propias democracias, donde el autoritarismo está en auge. No podemos abordar eficazmente los problemas tal y como son si las instituciones no reflejan el mundo tal y como es. En lugar de resolver los problemas, corren en riesgo de convertirse en parte del problema. Ha llegado el momento de renovar las instituciones multilaterales basadas en las realidades económicas y políticas del siglo XXI y enraizarlas en la equidad, la solidaridad y la universalidad."

Guterres ha sido claro y directo al hablar en la apertura: "La alternativa a la reforma no es el statu quo, la alternativa a la reforma es una mayor fragmentación. Es reforma o ruptura. […] En lugar de acabar con la lacra de la guerra, asistimos al recrudecimiento de los conflictos, de los golpes de Estado y el caos. Si todos los países cumplieran las obligaciones que les impone la Carta [de las Naciones Unidas] el derecho a la paz estaría garantizado. Cuando los países incumplen esas promesas, crean un mundo de inseguridad para todos. La invasión rusa a Ucrania viola la Carta y el derecho internacional, y no se queda en Ucrania, ya que ese conflicto tiene graves implicaciones, pues las amenazas nucleares nos ponen a todos en peligro." Sin embargo, nadie puede llamarse a engaño. "Las Naciones Unidas se crearon precisamente para momentos como éste; momentos de máximo peligro y mínimo acuerdo".

Las reformas del Consejo de Seguridad, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial de Comercio, entre otras, implican numerosos intereses y ponen en juego agendas contrapuestas, puesto que exacerban las disputas y la fragmentación del poder en el mundo. Siendo necesarias y posibles.

Las instituciones multilaterales funcionan hoy en una época turbulenta y compleja, interdependiente e interconectada, donde la dimensión internacional es a la vez doméstica; en donde los Estados nacionales y los cada vez más numerosos actores no estatales, -cuyas líneas de demarcación son muy borrosas y problemáticas- compiten, divergen y contienden en los escenarios globales y regionales. Por ello, esas instituciones enfrentan cada vez más dificultades para afrontar los desafíos colectivos, transnacionales, de la agenda del siglo XXI. Más gobiernos de países en desarrollo y ciudadanos del mundo están dispuestos a desafiar el orden internacional, si ello significa reformar a fondo las instituciones existentes para dar paso a una nueva gobernanza global que permita actuar sin demora para impulsar la inclusión social, alcanzar la equidad de género, acabar con el hambre y conseguir el desarrollo sostenible.

Sin poder hacer a un lado, tampoco, el nuevo orden digital que avanza en forma incontenible, con un puñado de empresas y gobiernos empeñados en imponerlo, faltando un consenso internacional. Anclaje determinante del cambio de época que vivimos.

@JAlvarezFuentes