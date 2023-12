'El coscorrón fuerte es el pensamiento matemático'

México tuvo una caída estrepitosa en la prueba PISA de la OCDE y para enmendar la situación, el Gobierno federal tendrá que evitar más recortes al sector educativo y poner más atención al Plan de Estudios vigente ya que el pensamiento matemático es fundamental para tener competencias para la vida y fue el de mayor retroceso, con menos 14 puntos en comparación con la edición anterior, de 2018. También hubo una caída de nueve puntos en Ciencia y cinco puntos en Comprensión Lectora.

Jesús Francisco López González, doctor en Ciencias Pedagógicas y doctorante en Derecho en La Laguna, dijo que la pandemia por COVID-19 afectó el proceso enseñanza-aprendizaje en los 73 países evaluados pero que en el caso de México, el manejo de la emergencia sanitaria fue desastroso, aunado a la insuficiencia tecnológica y pobreza en el país, lo que repercutió en las clases a distancia y provocó rezago académico.

"La pandemia definitivamente sí afectó pero no fue concluyente. En matemáticas estamos muy mal, dos de cada tres estudiantes mexicanos no son capaces de representar matemáticamente una situación simple, es decir, obtuvieron un puntaje por debajo del nivel dos. Además, solo dos de cada mil estudiantes obtuvieron resultados sobresalientes en esta área", dijo.

Indicó que se requiere una mayor capacitación docente, mejorar la infraestructura y los planes y programas de estudio, haciendo énfasis en las matemáticas. Recordó que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) menciona que los países destinan al menos 4 % de su PIB al rubro educativo mientras que México, destina únicamente 2.9 %, el cual comprende , todos los niveles educativos, programas sociales de becas educativas, gasto de operación y, principalmente, nómina de docentes.

"Creo que estos resultados de la prueba PISA de la OCDE del año 2022, es una gran llamada de atención para el sistema educativo mexicano. Los resultados de la educación son generacionales, es decir, lo que está ocurriendo en este momento en al educación mexicana en 2023 y que haya resultados malos en 2005, no podemos adjudicarlos a este momento, es un proceso de años.

Lo que se haga en la 4T en Educación, va a incidir, un ejemplo en 2035 o 2040, ahorita es muy pronto para decir que la 4T falló pero claro, exonerarlos sería también un error, ahorita, la llamada de atención, el coscorrón fuerte para México, es el pensamiento matemático y es muy grave. No hay que tomarlo catastróficamente, el sistema educativo mexicano no es el peor del mundo, aunque no es un consuelo porque México es miembro de la OCDE, es un país que compite en ligas mayores y por lo tanto, debe tener una educación de ligas mayores".