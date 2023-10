El Clásico de Otoño 2023

Escribo estas líneas antes del inicio del tercer juego, efectuado ayer en Phoenix, del Clásico de Otoño 2023 entre Rangers de Texas por la Liga Americana y los Diamondbacks de Arizona por la Liga Nacional. Hasta antes del juego de anoche, iban un ganado y otro perdido por bando, en una Serie Mundial que ha sido calificada como inédita y atípica.

Inédita por ser la primera vez que ambas escuadras se miden en una Serie Mundial, a la vez que ninguna de las dos es de las grandes franquicias de la Gran Carpa. Y atípica por ser la tercera vez en veintinueve años que dos equipos que se colaron a la postemporada como "comodines", es decir, de "panzazo", llegan a la fase final para disputarse el banderín anual de la Gran Carpa. Los dos casos anteriores se presentaron en 2014 entre Gigantes de San Francisco y Reales de Kansas City, y en 2002 entre Angelinos de Anaheim y también los Gigantes de San Francisco.

Objeto pues de reconocimiento deben ser los Rangers y los D'Backs, porque no es fácil llegar hasta donde han llegado, por más que algunos digan que como no tenían nada que perder y sí mucho que ganar, con tener algo de sangre fría en las series previas de playoffs, era suficiente. La verdad que no es así de sencillo, aunque esta realidad confirma una vez más aquello de que en el beisbol no hay equipo pequeño ni adversario invencible.

Quizá influidos por el gran estratega que sin duda es Bruce Bochy, timonel de los Rangers, quien seguramente cinco años después de su retiro ocupará un lugar en el templo de Cooperstown, precisamente como mánager, observo que una mayoría de opinadores y comentaristas se inclina por considerar que el equipo texano se alzará con la corona.

Es probable que así sea. Pero antes han de tenerse en cuenta una serie de datos que bien vale la pena considerar. Sin desconocer que los Rangers son un gran equipo, sin embargo su cuerpo de pitcheo y particularmente el que integra el bullpen, no ha lucido en la postemporada como el de los D'Backs.

En las series de playoffs pudimos observar claramente una estrategia más dinámica, arriesgada y agresiva de los de Phoenix en comparación con la desplegada por los de Texas. Claro, un par de elementos tienen a su favor para que así sea: Cuentan los D'Backs con el equipo más veloz de las Ligas Mayores, en buena medida, segundo importante dato a considerar, porque en su orden al bate cuentan hasta con cuatro jugadores de 23 años o menores, jóvenes de amplia visión que todo parece indicar no están dispuestos a desaprovechar la oportunidad que la vida y su profesión les brinda de portar un anillo de Serie Mundial prácticamente desde el inicio mismo de su carrera.

Lo anterior explica que jugadores de los Diamantes como el dominicano Ketel Marte haya establecido el sábado nuevo récord de más juegos consecutivos en postemporada bateando de hit, al llegar a 18, dejando atrás la marca de 17 que hasta el viernes compartía con Manny Ramírez (que los acumuló entre 2003 y 2004), Derek Jeter (1998-1999) y Hank Bauer (1956-1958).

O el caso del cátcher venezolano Gabriel Moreno, que también el sábado pasó a integrar el exclusivo club de siete receptores que en postemporada han conectado hasta cuatro cuadrangulares. Los seis anteriores han sido jugadores de la talla de Gene Tenace (con Medias Rojas en 1972), Mike Piazza (Mets del 2000), Jason Varitek (Medias Rojas en 2003), el también venezolano Salvador Pérez (Reales en 2015) y Mike Zunino (Rays en 2020). Es probable que en la semana al menos empate a Sandy Alomar Jr., puertorriqueño, quien con cinco jonrones ostenta el récord de todos los tiempos implantado en 1997 jugando para Cleveland.Y quedan en el tintero los casos de Tommy Pham y Merritt Kelly, también con sed de fama y de victoria.

Aunque quizá pase un tanto inadvertido, los Diamantes de Arizona, que descarrilaron a los Dodgers, forman el equipo, de los dos, más "embalado".

Didi Gregorius

En días pasados se conoció la noticia de que Didi Gregorius jugará en 2024 para el equipo de Dubai en la nueva liga de beisbol del Medio Oriente. Queda así prácticamente descartado que regrese a la LMB para formar parte del roster de Unión Laguna.

Juan Antonio García [email protected]