El cineasta, James Gunn habló sobre las producciones que se avecinan para la nueva era de DC

¡Fans de DC Comics, lo mejor está por venir!

Este martes, James Gunn, codirector de DC Studios, dio a conocer los ambiciosos planes que tiene la empresa para que sus personajes brillen como nunca.

Gunn se reunió con ciertos medios la noche del lunes, pero no fue sino hasta ayer que él subió en su cuenta de Twitter todos los anuncios de la primera etapa que dirigirá, junto a Peter Safran, y a la que han llamado Gods and Monsters.

"Peter (Safran, codirector de DC Studios junto con Gunn) y yo, junto con un grupo de guionistas de gran talento, hemos empezado a trazar un plan de ocho a 10 años de lo que serán los estudios DC en cine, televisión y videojuegos", explicó el también responsable en Marvel de Los Guardianes de la Galaxia.

Según dio a conocer James, la primera etapa comenzará con la llegada a las salas, el 11 de julio de 2025, del largometraje Superman: Legacy.

"Superman Legacy no es una historia de orígenes, se centra en el equilibrio de Superman entre su herencia kryptoniana y su educación humana. Él es la personificación de la verdad, la justicia y el estilo americano, es la amabilidad en un mundo que piensa que la amabilidad es anticuada", dijo el cineasta.

En 2025. ConSuperman:Legady iniciará la nuevaeradeDCStudios

Dicha historia estará influenciada en la obra de 2006 All Star Superman, escrita por Grant Morrison e ilustrada por Frank Quitely.

Ni James Gunn ni Peter Safran se olvidaron de la prima de Clark Kent, Kara Zor-El, mejor conocida como Supergirl, quien tuvo su propia película protagonizada por Helen Slater en 1984 y una serie en el canal Warner esteralizada por Melissa Benoista.

Superchica: Woman of Tomorrow será el título del largometraje, cuyas ideas nacerán de una saga llamada igual, escrita por Tom King e ilustrada por Bilquis Evely. Ahí, se narran los primeros años de vida de Kara.

"Vemos la diferencia entre Superman, que fue enviado a la Tierra y criado por padres amorosos desde que era un bebé, y Supergirl, que fue criada en una roca, un fragmento de Krypton, y vio a todos a su alrededor morir y ser asesinados de manera terrible durante los primeros 14 años de su vida. Es mucho más 'hardcore', no es exactamente la Supergirl que estamos acostumbrados a ver", contó James en Twitter.

Los fanáticos del legado de Wonder Woman pueden estar en paz porque habrá una serie, para HBO Max cuyo nombre será Paradise Lost, en el que las amazonas serán las protagonistas, aunque se desconoce si aparecerá en ella, Diana.

"Es una historia de origen, de cómo surgió esta sociedad de mujeres. ¿Qué significa? ¿Cómo son sus políticas? ¿Cuáles son sus reglas? ¿Quién está a cargo? ¿Cuáles son los juegos que juegan entre ellas para llegar a la cima?, creo que será realmente emocionante", explicó James.

Batman volverá a las andadas gracias al filme The Brave and the Bold. Esta cinta se inspirará en el cómic de Gran Morrison que sigue la historia del "Caballero de la noche" y su hijo, Damian Wayne, el reciente Robin.

La complicada relación que han llevado en las historietas, Bruce Wayne y el también hijo de Talia al Ghul saltará al cine.

"(Damian) es un pequeño hijo de pu... es un asesino al que se enfrenta Batman, que es el hijo real de Batman que no sabe que existe durante los primeros 8-10 años de su vida… es una extraña historia de padre e hijo sobre los dos y basada en la historia de Grant Morrison." declaró Gunn en la presentación del Universo DC, aunque no reveló la fecha de estreno.

Los fervientes fanáticos de todos los personajes que son conocidos como Green Lanterns recibieron una noticia que les hizo el día.

También por HBO Max arribará en un futuro la serie Lanterns, que mostrará a algunos de los Linternas Verdes como Hal Jordan y John Stewart.

En cuanto a los actores que se pondrán ahora los trajes, ni Peter ni James dieron detalles. Solo confirmaron que Viola Davis continuará siendo Amanda Waller y tendrá también su serie, al igual que Booster Gold y Creature Commandos.

Otras películas confirmadas son las de Swamp Thing y The Authority. En relación a proyectos como las secuelas de The Batman y Joker, en donde figurará Harley Quinn en la piel de Lady Gaga, los creadores dieron a conocer que se realizarán sin interferir en los acontecimientos de Gods and Monsters.

De igual manera, James animó al público a que vayan a las a ver los próximos estrenos de DC que son: Shazam! 2, Bluebettle, The Flash y Aquaman 2.