El agua del planeta y el agua de México: el estrés hídrico

En fecha reciente (noviembre 2023), se publicó un artículo de la EOM (El Orden Mundial) llamado El vaso ¿medio vacío o medio lleno?, firmado por Álvaro Merino, que inicia con un mapa en el que se representa la distribución del agua dulce disponible en todos los países del planeta. De acuerdo con el autor, las reservas renovables, que se encuentran en ríos o acuíferos subterráneos, se han reducido un 60% en las últimas seis décadas.

El mapa mencionado se basa en datos expresados en metros cúbicos (m3) de agua dulce renovable per cápita para cada país. En el mapa se observa que la mayor cantidad de agua dulce renovable se encuentra en Canadá, buena parte de Centroamérica, y en los países latinos con costa hacia el pacífico como Colombia, Ecuador, Perú y una porción importante de Chile, hacia el océano Atlántico sólo la Guayana Francesa y algunas porciones importantes de los Estados Unidos, todos ellos en el continente americano. En los otros continentes sobresalen por su elevada cantidad de agua dulce renovable Islandia, La Escandinavia, particularmente Noruega y su archipiélago Svalbard. En África sólo porciones importantes de Gabón, República del Congo y un poco más en Ghana pertenecen a esta categoría. Al igual que. Nueva Guinea y Nueva Zelanda. A todos estos países les corresponden más de 30,000 m3 de agua dulce renovable per cápita.

En la siguiente categoría de 10,000 a 30,000 m3 de agua dulce destacan países como Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay y Venezuela. En África la República Centroafricana, Camerún, Guinea y la isla de Madagascar. En Europa, Bosnia, Croacia, Suecia y Finlandia, En Asia, Rusia y Mongolia. Toda Australia se encuentra en esta categoría.

En la categoría de 5000 a 10,000 m3 de agua dulce renovable se encuentra casi todo Estados Unidos, Argentina y Uruguay y algunas Islas de Asia. En la categoría de 1000 a 5000 m3 de agua dulce renovable. Se encuentra una gran cantidad de países entre los que sobresalen prácticamente toda Europa, China, India, Afganistán y México, entre muchos otros. En la categoría de 100 a 1000 m3 de agua dulce renovable se encuentran los países del norte y sur de África, Pakistán Omán y Turkmenistán, entre otros, Los países con menos disponibilidad de m3 de agua dulce renovable, esto es, menos de 100 m3 de agua dulce renovable están los países árabes como Saudi Arabia y Yemen, así como los países africanos colindantes como Sudán y Egipto.

Según Álvaro Merino el límite físico máximo de agua dulce renovable del planeta es de aproximadamente 37,000 kilómetros cúbicos de agua (datos de 2020), no obstante, un dato preocupante es que otros autores publicaron en 2012 un límite físico máximo de 40,700 kilómetros cúbicos. Lo que significa una reducción de 3700 kilómetros cúbicos de agua dulce renovable en ocho años. Esto puede parecer poco, pero es una tendencia que a la fecha no ha cambiado. Esto seguramente se debe a que muchos países desarrollados o en desarrollo han usado el agua de una forma insostenible ocasionando problemas locales y regionales cada vez más graves en relación con la cantidad y calidad del agua, lo cual debilitan ni más ni menos que la base de los recursos en que se fundamenta la sociedad.

Merino, además plantea que el agua no siempre está donde se necesita más, esto es, no hay coincidencia entre la cantidad de agua dulce renovable y las regiones más densamente pobladas, por ejemplo, la Cuenca del Amazonas, Canadá, Noruega, Groenlandia e Islandia no tienen grandes demandas humanas de agua dulce.

En cambio, en otras regiones se tiene que echar mano de lo que no hay para cubrir las necesidades, ocasionando una extralimitación que conduce a los problemas antes mencionados.

La sobreexplotación del agua dulce ocasionada por las necesidades de la población o por la avaricia y ambición de otros, ha resultado en un estrés hídrico que expresa mayormente, como era de esperarse en los países con menor cantidad de agua dulce renovable.

Agréguese a lo anterior los otros efectos que siempre se nos dificulta ver pero que sin embargo agudizan aún más las necesidades de la población y de ecosistemas como los bosques, pastizales, lagos y humedales, me refiero a la contaminación del agua.

El estrés hídrico ocurre cuando la demanda de agua es más alta que la cantidad disponible. Los mapas de Merino presentan datos de estrés hídrico suavizados por los extremos que se presentan en el país, por ejemplo, en Tabasco el excedente de agua hace que el grave estrés hídrico de los estados norteños no se vea. Eso ocurre cuando sólo se usan datos promedio en la construcción de mapas. No obstante, aun así, en el mapa de estrés hídrico del 2020 México aparece con un estrés medio.

Sin embargo, en otro escenario del estrés hídrico en el planeta Publicado en el blog HidrojING en enero de 2014, se utiliza un mapamundi del World Resources Institute para describir los sesenta países con mayor estrés hídrico, los países con un severo estrés hídrico son: México, Chile, Perú, Japón, Indonesia, Filipinas y Australia entre muchos otros.

Si el estrés hídrico surge de la relación entre la cantidad de recursos de agua dulce disponible y la cantidad de la misma que se extrae para usos domésticos, agrícolas e industriales, imagínese usted el grado de estrés hídrico que tenemos en la Comarca Lagunera.