El accidente que destrozó todo el rostro del cantante Xavi

Hace más de un año, Xavi sufrió un accidente que "le pudo haber borrado el cerebro".

El artista del regional mexicano de 19 años de edad, que hoy en día es uno de los más escuchados en plataformas como Spotify, contó en una pasada entrevista para Pepe Garza que, a una semana de haber comprado su primer auto, tuvo un choque que le desfiguró todo el rostro, y que incluso, los doctores dieron aviso de que podía perder la memoria y no recordaría cómo caminar ni cantar.

"Cuando choqué todo el impacto fue para el volante, la nariz se me metió, pero aquí estamos gracias a Dios. Con el golpe me quedé aturdido, me pegué, no sentí nada, creo que era la adrenalina. Abrí el espejo, me miré y dije ‘ay no, santo Dios’, la nariz la tenía arriba. Fui al hospital, estuve ahí como dos días y me dijeron que se me iba a resetear el cerebro, que no iba a poder a caminar ni a cantar. Se me dio una segunda oportunidad y le estamos echando muchas ganas”

Xavi, cuenta que “se quebró los cachetes, la nariz, y la frente”, y que ahora tiene otra cara.

“Estaba más guapo”, expresó.

Garza, pudo ver una fotografía de Xavi antes de que el accidente ocurriera, y dijo “pues no te pareces ni madres, brother”

Además, admitió que el coche que manejaba era de mucho poder, no llevaba el cinturón de seguridad ni la bolsa de aire, por eso todo el impacto fue con el volante, “la nariz se me metió”, y que nunca perdió el conocimiento, relató para el canal de YouTube de Pepe Garza.

Cabe señalar que, la creciente popularidad de Xavi por canciones como La Víctima y La Diabla, lo llevó a colocarse dentro del top 10 de Billboard y dijo:

“Honestamente no puedo creerlo. Ver a los artistas y canciones que están en el top 10 me hace sentir muy honrado. También estoy muy agradecido con el equipo y con todos los fans que han apoyado la canción. Me siento verdaderamente bendecido”.