Xavi, el cantante que llegaría a tumbar el reinado de Peso Pluma 

Como una vez escribió Natanael Cano, “mexas vs the world”, hablando en términos de la industria musical que sin duda este 2023 fue muy redondo y sigue sorprendiendo con el surgimiento de más y más jóvenes artistas del regional mexicano que el público los coloca en los “charts” de mayor popularidad en las plataformas digitales y redes sociales, como fue el caso de Peso Pluma y ahora parece ser el de Xavi.

Joshua Xavier Gutierrez Alonso es el nombre completo de Xavi, el artista de 19 años de edad que para muchos “pinta para tomar el reinado de Peso Pluma”, pues con canciones como La Diabla, La Víctima, Modo DND y Poco a Poco, el mexicoestadounidense ha sido del agrado de quienes gustan del género regional, el estilo tumbado que ahora adopta y las historias que se cuentan a través de las letras de sus canciones.

Hace un año, Xavi concedió una entrevista para Pepe Garza, a quien muchos identifican por tener como invitados en su canal a varios de los talentos emergentes dentro del regional mexicano.

Ahí, Xavi contó cómo fueron sus inicios.

“Me gusta el regional, pero también hacerle un poquito a todo. Empecé desde morrito, mis padres, toda mi familia son músicos, ellos me familiarizaron mucho con la música, crecí con eso y se dio.

Empecé a cantar en la iglesia, me gustó mucho cantarle a Dios, y ahí fue cuando empezó el tumbado fuerte, me clavé”

Sin embargo, en dicha entrevista con Garza, Xavi reveló que en un fuerte accidente que sufrió se desfiguró toda la cara, y asegura que hoy su rostro luce completamente diferente.

“Cuando choqué todo el impacto fue para el volante, la nariz se me metió, pero aquí estamos gracias a Dios. Con el golpe me quedé aturdido, me pegué, no sentí nada, creo que era la adrenalina. Abrí el espejo, me miré y dije ‘ay no, santo Dios’, la nariz la tenía arriba. Fui al hospital, estuve ahí como dos días y me dijeron que se me iba a resetear el cerebro, que no iba a poder a caminar ni a cantar. Se me dio una segunda oportunidad y le estamos echando muchas ganas”, dijo con apenas ocho meses de recuperación en aquel entonces.

De nueva cuenta, y ya con el logro de su primer top 10 en una lista de Billboard por La Víctima, Xavi regresó al canal de Pepe Garza y comentó acerca de su tipo de voz que “no se confunde con otra”, aunque admite estar influenciado por el cantante Darey Castro.

“Se fue dando poco a poco, no fue una intención, simplemente de dio, no intenté o traté de cantar así, en el momento canté así.

“Darey Castro me influenció mucho con la de Poco a poco, tiene un timbre de voz padre también, que bendición que se hizo chilo con él”.

Ante la fama de la que hoy goza y le permite tener más de un millón de seguidores en Instagram, Xavi dice estar disfrutando de todo y sigue trabajando, pues “tiene mucho más por hacer”.

Poniendo como ejemplo a Peso Pluma y su gusto por comprar joyas ahora que el éxito se lo permite, Xavi por su parte dejó en claro que a su corta edad, aún no piensa en darse lujos, pues prefiere ofrecer estabilidad a toda su familia.

“Asegurarme que todos estén bien, cuidar a toda tu gente, a todos los que te van a ayudar. No he pensado en comprar nada, solo en darle un cantón a mi jefa y abrirle una taquería”.

También, Xavi habló recientemente para Billboard sobre su primer top 10 y dijo:

“Honestamente no puedo creerlo. Ver a los artistas y canciones que están en el top 10 me hace sentir muy honrado. También estoy muy agradecido con el equipo y con todos los fans que han apoyado la canción. Me siento verdaderamente bendecido”.