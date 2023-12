ÁTICO

"La educación es nuestro pasaporte hacia el futuro, pues el mañana le pertenece a quien se prepara para entonces hoy".- Malcolm X, 1964

Nada es más importante para el desarrollo de un país que la educación. De hecho, algunas de las naciones que más rápido rompieron con el subdesarrollo fueron precisamente las que convirtieron a la educación en un vehículo para transformar a sus países de manera integral. En lugar de explotar recursos naturales, convirtieron a su principal activo, su población, en el recurso más importante. Eso explica el desarrollo de Corea y Taiwán, Singapur y China, naciones que, a través de una educación de excepcional calidad y con miras hacia el futuro de los educandos, han ido acercándose cada vez más al nivel de desarrollo y bienestar de los parangones de la civilización, como Noruega, Suecia y Finlandia.

Este año busqué citas y anécdotas sobre la educación para celebrar estos días de asueto.

La verdad sea [...] que yo no he leído ninguna historia jamás... ¡Desdichado de yo, que soy casado y no sé la primera letra del abecé! Pues a fe mía que no sé leer. Ni por pienso [...], porque yo no sé leer ni escribir, puesto que sé firmar. Letras [...], pocas tengo, porque no sé el abecé.

Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, 1605

Las raíces de la educación son amargas, pero el fruto es dulce.

Aristóteles, c. 330 a. C.

Hay una enorme diferencia entre conocimiento y educación.

John Ruskin, 1853

Es tan imposible impedir la educación para la mente receptiva como es imposible imponerla a la que no razona.

Agnes Repplier, 1931

Lo obtenido en la juventud puede perdurar como caracteres grabados en piedras.

Ibn Gabirol, hacia 1040

De la educación de la gente de este país depende el destino de este país.

Benjamín Disraeli, 1874

Nuestros poderes públicos ya están organizados: la libertad y la igualdad existen bajo la custodia de la ley todopoderosa; la propiedad ha recobrado sus verdaderos cimientos; y sin embargo la Constitución parecería incompleta si no agregáramos, por fin, la educación pública. Sin duda, tenemos derecho a llamar a esto un poder, ya que abarca un orden distinto de funciones que mejora implacablemente el cuerpo político y nuestra prosperidad general.

Charles-Maurice de Talleyrand, 1791

Una buena educación no es tanto la que prepara a un hombre para triunfar en el mundo como la que le permite soportar el fracaso.

Campana de Bernard Iddings, 1950

Un título universitario es un certificado social, no una prueba de capacidad.

Elbert Hubbard, 1911

Enseñar es aprender dos veces.

Joseph Joubert S, c. 1805

Negar la educación a cualquier pueblo es uno de los mayores crímenes contra la naturaleza humana. Es negarles los medios de la libertad y la búsqueda legítima de la felicidad y derrotar el fin mismo de su ser.

Federico Douglas, 1894

Gran parte de la educación actual es monumentalmente ineficaz. Con demasiada frecuencia les damos flores cortadas a nuestros jóvenes cuando deberíamos enseñarles a cultivar sus propias plantas.

John W. Gardner, 1963

Las escuelas a las que vamos son reflejos de la sociedad que las creó. Nadie te va a dar la educación que necesitas para derrocarlos. Nadie te va a enseñar tu verdadera historia, enseñarte a tus verdaderos héroes, si saben que ese conocimiento te ayudará a liberarte.

Assata Shakur, 1987

Cuánto me ayudó leer esos discursos de Graco, no hace falta que lo diga, ya que tú lo sabrás mejor que nadie, eres tú quien me animó a leerlos, con ese cerebro tan docto y ese carácter tan amable tuyo. Que te vaya bien, mi más dulce maestro, mi más amoroso amigo. Voy a deberte todo lo que sepa de letras. No soy tan ingrato que no entiendo lo que me has dado, cuando me has enseñado tus propios cuadernos y cuando no dejas de llevarme cada día por el camino de la verdad y a "abrirme los ojos", como dice la gente. Te amo como mereces ser amado.

Marco Aurelio a Marco Cornelio Fronto, c. 152

México en antepenúltimo lugar en matemáticas; Japón en primero según prueba PISA.

VanguardiaMX

México dejará de ser parte de la edición 2021 de PISA, con ello se pierde la fuente más detallada de información sobre los conocimientos y habilidades que alcanzan los alumnos mexicanos.

IMCO

La discusión que tuvo lugar a mediados de este año respecto a los nuevos libros de texto es trascendental porque contrasta, de manera brutal, con lo experimentado en las naciones que más rápido han visto crecer sus economías. La clave de la educación acaba siendo el reflejo de la concepción que caracteriza a la clase gobernante de cada nación y que se refleja en sus prioridades y presupuestos. Cuando el objetivo es la prosperidad, la educación cobra la función de transformar las capacidades de los educandos; cuando el objetivo es el control de las mentes, la educación acaba siendo un mero instrumento de sumisión.

Nosotros no [tomamos en cuenta la prueba PISA), porque esos parámetros se crearon el época del neoliberalismo, del predominio del periodo neoliberal.

Andrés Manuel López Obrador

El peor es el bárbaro educado: él sabe qué destruir.

Helen MacInnes, 1963