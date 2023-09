Ebrard advierte: busca la candidatura a la Presidencia, no quiere ser senador

Marcelo Ebrard inició un recorrido por el país con su organización civil El Camino de México, bajo la demanda de que se repita el proceso interno de Morena para ser el candidato a la Presidencia en 2024.

Aunque el excanciller afirmó que se mantendrá en Morena, indicó que no quiere ser senador ni diputado, sino que sigue firmemente dedicado a buscar la Presidencia de la República. En Tlaxcala, acompañado por decenas de simpatizantes, reiteró que se observaron prácticas políticas que deben ser superadas en el proceso interno del partido.

"No nos quedaremos callados. No estamos de acuerdo. El día que presentamos nuestro punto de vista, acordamos también presentar una impugnación informada de todo lo que se presenció en la República Mexicana. Lo que han visto ahora es una muestra de todos los testimonios existentes, que demuestra que estoy diciendo la verdad", afirmó Ebrard.

"Morena debe responder y corregir. No queremos que nos hablen de unidad a toda costa, porque eso es lo que se solía hacer, perdón por decirlo, en el antiguo PRI", enfatizó el excanciller.

Marcelo Ebrard señaló que a dos semanas de presentar la impugnación, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena no ha respondido. "Si la idea es prolongar indefinidamente el tiempo, también lo diremos. Tienen la obligación estatutaria y legal de responder a la impugnación que presentamos. Deben corregir lo que está mal", añadió.

Advirtió que, de cara a las elecciones de 2024, es necesario corregir estas prácticas, y denunció la intervención de los gobiernos estatales, el uso indebido de los recursos públicos, el acarreo y la falta de transparencia en el proceso interno.

"Este camino nos obliga a ser consecuentes, coherentes, íntegros y perseverantes, porque estamos hablando de la grandeza de México y de nuestro futuro", afirmó.

"En otras palabras, no estamos luchando solo por el bienestar individual, estamos luchando por algo de gran valor, que es decir lo siguiente: no estamos de acuerdo con que se vuelvan a implementar las prácticas que hemos combatido durante más de 30 años. Y no nos quedaremos callados. No estamos de acuerdo", subrayó.