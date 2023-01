Dueños de bares y cantinas en Madero afirman que no hay recuperación tras la pandemia

“Si en diciembre no aumentaron las ventas ahorita menos”, dijo el representante de la Unión de Vinateros del municipio de Francisco I. Madero, Filiberto Botello quien lo atribuyó a que ya no hay vida nocturna, pues tras la pandemia las personas se acostumbraron a comprar las bebidas y quedarse en sus casas, además de que cada vez son más los permisos que se otorgan para la apertura de expendios.

La asociación agrupa a 18 restaurantes bar y cantinas y reiteró que no se han podido reponer de las afectaciones que originó la pandemia por el COVID-19, incluso hay compañeros que analizan deshacerse de los negocios y establecer otros giros, pues cada es complicado sostenerlos, pues los costos de los servicios aumentan y las ganancias no.

“Durante el día los negocios no reportan gente y cuando hay un poquito más es por la noche, pero no gran cosa y no es por ser llorones, pero la gente difícilmente sale a divertirse a los bares, ya lo hacen en su casa y eso nos afecta a nosotros además de qué se han entregado muchos permisos para los expendios y como que la gente se quedó acostumbrada a eso por el peligro que había con el tema del COVID”.

Dijo que los que todavía se mantienen es porque prescindieron del personal y tomaron otras medidas para reducir los gastos para subsistir.

“Antes se contrataban mínimo dos personas, algunos más, dependiendo el negocio porque algunos son restauran-bar, pero desde la pandemia se tuvo que prescindir del personal y ahora lo atendemos los que somos dueños del negocio, es como estamos tratando de subsistir para evitar cerrar, por que a parte ya es mucha competencia se han entregado muchas concesiones” insistió.