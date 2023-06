Dime tu edad y te diré cómo roban tus datos

Como si fueran "trajes a la medida", hoy los delincuentes cibernéticos que pretenden robar los datos personales y sobre todo, financieros, de los ciudadanos, tiene distintas formas de operar, según la edad de sus posibles víctimas.

Wolfgang Erhardt Varela, vocero nacional de Buró de Crédito, explica que los más jóvenes suelen elegir el nombre de su mascota como contraseña, por lo que muchas veces se publican jueguitos en las redes sociales, como Facebook, donde se pregunta el color favorito y datos que pudieran parecer inocentes y sencillos, pero en realidad se le está brindando información valiosa a desconocidos.

"Están recolectando tu información para, eventualmente, hacer un rompecabezas y hacer un fraude, por ejemplo, sacar un crédito a tu nombre", comentó. Otra forma sería mediante publicidad para los conciertos de artistas famosos, cuyos boletos se agotan de inmediato, por lo que se promocionan tickets "disponibles" para una lista de espera donde se deben dejar los datos personales.

Para los mayores de 40 años, que crecieron con el correo electrónico, los delincuentes envían más de 18 millones de mails basura a diario para captar su atención, con temas relativos al SAT o a bloqueos de tarjetas bancarias, son correos que parecen reales y que, al dar clic, se envía a sitios fraudulentos.

El vocero indica que, en el caso de las personas de mayor edad, que no crecieron con internet, el método sería la llamada telefónica, por lo que el delincuente les marca con temas relativos al banco, ya sea promociones o algún problema.

CONSEJOS

En cualquiera de los ejemplos, Erhardt Varela recomienda solamente tomar nota y no ofrecer información, sino contactar directamente a la empresa que dice estar llamando o escribiendo, validar la información y entonces tomar la decisión, para evitarse créditos no reconocidos y posibles problemas en el Buró.

Señala que este año es totalmente gratuito el servicio de bloqueo en el reporte de Buró de Crédito, que evita que se puedan sacar créditos, ya que no se podría ver esta información, pero el usuario puede desbloquearlo al momento de buscar un financiamiento. Otro servicio gratuito es el de alértame, donde se envían correos electrónicos sobre lo que sucede en el reporte, para que se tenga un control total.

Otros consejos del vocero se refieren a no llevar la credencial del INE a cualquier sitio, pues cuenta con mucha información del ciudadano, sino que se puede presentar el pasaporte como documento oficial y no tiene tantos datos. Pedir a los bancos y servicios de agua y luz que ya no envíen recibos a la casa, que todo sea digital.

También se recomienda contar con un antivirus para el teléfono celular, que cuenta con demasiada información. Así como cambiar la contraseña cada mes, y pensar en 14 dígitos, pues hay software que generan los delincuentes que generan contraseñas aleatorias hasta conseguir la clave necesaria.

Es necesario no conectarse a redes no seguras ni que sean de wifi público, así como tampoco utilizar computadoras que sean de otras personas, que podrían estar ya infectadas. El vocero advierte que "de la desconfianza nace la seguridad".