Diccionario de mexicanismos, una ventana al léxico nacional

Hace más de una década, la maestra Concepción Company Company (Madrid, 1954) comenzó a reunir mosaico de palabras propias del país. Para la coordinadora del Diccionario de mexicanismos, se trata de un espejo de identidad para los mexicanos, y una ventana al mundo por la cual los extranjeros pueden virar hacia los diferentes matices del léxico nacional.

Company Company es directora adjunta de la Academia Mexicana de La Lengua (AML) y una reconocida investigadora en el campo de las letras. A su consideración, esta obra permite a los ajenos al suelo mexicano y a aquellos que recién arriban al país, tener una puerta de entrada a nuestro caleidoscopio cultural.

Chapulín como saltamontes, chamba como trabajo, apapachar como abrazar, son sólo algunos de los ejemplos que nutren a este volumen, publicado ahora por la transnacional Editorial Planeta y compuesto por más de 800 páginas.

En total, el Diccionario de Mexicanismos contiene mil 587 lemas o artículos lexicográficos, 431 sublemas o formas que generan nuevos significados, 22 mil 33 acepciones y una lista de voces exclusivas de México.

El léxico contenido pertenece a varias regiones del país, así como a distintos campos semánticos como los géneros populares, la gastronomía, la indumentaria, la sexualidad, la cultura general, los grupos étnico-lingüistico, incluso la botánica y la zoología. También se incluyen términos cuyo origen reside en otra lengua.

La investigadora recalca que el volumen es un llamado de respeto hacia lo más profundo del patrimonio lingüístico mexicano. Como se mencionó, no sólo se limita a abordar el habla popular ni a las más de 70 lenguas indígenas registradas. Se da un paso más allá, hacia el mestizaje lingüístico, tan arraigado a la construcción de identidad.

Búsqueda y curiosidad, son dos factores fundamentales que el lector deberá tener al momento de adentrarse en este particular diccionario. Company asegura que la riqueza del idioma español es resultado de su evolución, una situación que es continua y no se detendrá; el lenguaje no conoce límites.

Además de la maestra Company, el equipo que logró consolidar este libro se conforma por siete académicos y nueve léxicográficos.