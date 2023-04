Deuda de Simas SP con CFE supera los 100 mdp

A pesar de que se tiene una deuda millonaria con Comisión Federal de Electricidad que ronda los 100 millones de pesos, hasta el momento no se tiene notificación del corte de energía en el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de San Pedro.

Lo anterior lo dijo el alcalde David Ruiz, quien afirmó que el pasivo les fue heredado, pero reconoció que hay ocasiones en las que no se cubre la facturación mensual que corresponde a la presente Administración, la cual es de alrededor de 1.5 millones de pesos, incluso en las negociaciones jurídicas y administrativas, se planteó a la paraestatal que se les considere en una tarifa menor, ya que les cobran el servicio comercial y el suministrar el agua no es con afán de hacer negocio, sino de cumplir con un derecho humano.

"Pese al adeudo que se tiene, no hemos tenido hasta ahorita dificultad con la federación, hemos transitado bien para que haya una propuesta ya global, para revisar la propuesta que viene por parte de la Comisión Federal de Electricidad y no solamente de esa dependencia, también lo estamos buscando con Conagua, con el IMSS y con el Infonavit. En el caso de CFE no tengo el dato exacto pero yo creo que anda por los 100 millones de pesos, es una deuda histórica y que se incrementó considerablemente en los últimos cuatro años".

Reiteró que se están buscando alternativas con todas las dependencias federales, puesto que repitió son cuentas millonarias, ya que con Conagua se supera la que se tiene con CFE.

El edil manifestó que pese a las dificultades financieras del Simas, están obligados a garantizar el suministro del líquido y aseguró que se ha avanzado, pues el año pasado la crisis por la falta de agua no fue tan grave como la de años anteriores y en lo que va del 2023 no se ha tenido crisis similares, debido a que se cubre la necesidad que se tiene en colonias y ejidos con pipas.

"Para nosotros lo más importante es cómo podemos garantizar el suministro de agua potable a pesar de los pasivos heredados a nuestro gobierno, que hasta el día de hoy, en los últimos meses hemos llevado grandes avances en la eficiencia del servicio que sabemos que es limitado, que el volumen de agua que sigue habiendo, la escasez se presenta cada año, que se incrementa el agotamiento de los pozos y por lo tanto el desabasto en el servicio, pero nosotros hemos puesto un orden operativo y administrativo para eficientizar el funcionamiento del Sistema de Agua".

Aseveró que en relación a Comisión Federal de Electricidad, se tiene dificultad para cubrir las facturaciones mensuales que les corresponde, por el tema del déficit financiero que se tiene mes con mes, que no es el idóneo, ya que dijo es poco el cumplimiento de los usuarios en el pago del servicio y eso provoca que el sistema tenga un margen muy acotado para cumplir con los pasivos.

"Dentro de todo el planteamiento que se está haciendo con CFE jurídicos y administrativos ante todos estos pasivos que tenemos, es precisamente a que haya la oportunidad de ser considerado con una facturación menor a la tarifa a la que se tiene actualmente que es la comercial y de esta manera pueda ser alcanzable, pagable el consumo de electricidad, puesto que nosotros no comercializamos con el agua, estamos ofreciendo un servicio que además es un derecho humano para la ciudadanía y que estamos obligados a ofrecerlo de acuerdo a la Constitución".