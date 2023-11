Detienen obras de mejoramiento de plaza

Desde hace aproximadamente 20 días que se detuvieron los trabajos de remodelación de la Plaza Niños Héroes, de Francisco I. Madero, denunciaron comerciantes informales que desde muchos años ocupan ese lugar, lo que les impacta negativamente, ya que estos meses son los mejores para sus ventas.

Dijeron que hasta el momento nadie les "da la cara", pues han acudido a solicitar una reunión con el alcalde Jonathan Ávalos Rodríguez, pero no han tenido respuesta.

Agregaron que hay incertidumbre, puesto que hasta el momento se desconoce el número de locales que se contemplaron en el proyecto de rehabilitación del citado espacio público, debido a que en la primera reunión a la que se les convocó y que incluso se transmitió por redes sociales, el edil manifestó que serían 88 comerciantes los que se reubicarían pero hay 102 en el padrón de ambulantes; asimismo, en otra junta que se hizo se manejó que serían sólo 68 y la última junta a la que únicamente asistió la titular de Obras Públicas, Denis Álvarez, se informó que serían 48, por lo que reiteraron que no hay nada formal y hay temor de perder su fuente de ingresos.

Recordaron que fue el pasado 02 de octubre cuando se realizó un evento para oficializar el arranque de la obra, el cual contempla la reubicación de los comerciantes, que tienen sus puestos en ese lugar, algunos de ellos tienen alrededor de 35 años, pero las cuadrillas de trabajadores solamente retiraron el adoquín, en los pasillos que se encuentran sobre las calles Hidalgo y a la mitad de la Cepeda y a los vendedores se les amontonó a mediación de la calle Cepeda y Acuña.

"Ahora la gente anda buscando dónde vender, por las condiciones en las que está la plaza y es la temporada más fuerte para las ventas y hay compañeros que están pensando en regresarse, así como está la tierra, pero la verdad tienen temor, porque uno sí se animó y lo hizo, pero vinieron los de Seguridad Pública, pero resulta que sí dejaron poner a uno que vende tripitas y otro flores y esos son nuevos, apenas tienen una semana y ¿los que tenemos más de 30 años, cómo le hacemos?".

Reiteraron que el no contar con su fuente de ingresos durante la temporada alta de ventas, les "pega" en su económica y repitieron que las autoridades no son parejas, pues se ponen estrictos con unos y con otros no; ya que en el departamento de Plazas y Mercados a "todo mundo le sueltan puesto", por lo que el padrón de ambulantes ha crecido considerablemente.