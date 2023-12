Detectarán venta de pirotecnia ilegal a través de la Policía Cibernética: FGE Coahuila

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que aunque la venta ilegal de pirotecnia es competencia de la Federación, la Policía Cibernética estará al pendiente de la venta que se realice de manera ilegal a través de las redes sociales, esto con el objetivo de evitar tragedias o accidentes.

De acuerdo al delegado de la región sur, Everardo Lazo Chapa, hasta el momento la Feria del Cohete en Arteaga no ha sido autorizada.

El pasado sábado se clausuró una Feria del Cohete en Arteaga por violaciones a normativas de seguridad. (ESPECIAL)

“La Policía del Estado y el Municipio Apoya a la Federación en Caso de los Establecimientos que venden pirotecnia que hasta donde tengo conocimiento está prohibido en el estado; ya sería competencia de la Federación darle seguimiento a este tipo de eventos”, dijo.

Indicó que todo lo que sea pirotecnia usa pólvora, por lo que entra dentro de los delitos federales de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Por otro lado, en cuanto a la venta de alcohol ilegal a través de redes, es competencia del Estado.

“Se le dará seguimiento a través de la unidad de análisis que tenemos de la Policía Cibernética en la Fiscalía a este tipo de situaciones”, aseguró.

A través de redes sociales como Facebook se ha disparado la venta de pirotecnia de todo tipo. (ESPECIAL)

Fue hace medio mes que el alcalde de Arteaga, Ramiro Durán, manifestó que se encontraban en espera de ser notificados por la Secretaría de la Defensa Nacional para los permisos para la instalación de la Feria del Cohete, no obstante, por parte del Ayuntamiento, no preferirían no instalarla.

No obstante, debido a que no ha sido autorizada, el pasado sábado se clausuró una Feria del Cohete en Arteaga por violaciones a normativas de seguridad.

Ante esto a través de redes sociales como Facebook se ha disparado la venta de pirotecnia de todo tipo y con paquetes con precios que van desde los 150 hasta 400 pesos.