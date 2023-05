Detalla alcalde crisis por escasez de agua en Matamoros; ya se tienen alternativas

La crisis hídrica que se registra en algunas colonias de Matamoros, se debe a que se agotó el pozo número cuatro, el cual les abastecía, incluso los pozos siete y ocho, que también bajaron el volumen que aportan a la red general, pero ya se tienen alternativas para normalizar el suministro del vital líquido.

Lo anterior lo expuso el alcalde Miguel Ángel Ramírez López, quien mencionó que en el caso del pozo cinco se firmó un convenio con un particular quien les cedió una noria y también se solicitaron los permisos a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por lo que se encargarán del equipamiento y aseguró que en unas tres semanas o un mes ya este trabajando.

“Desde hace meses, aún funcionando (el pozo) no teníamos la capacidad de abastecimiento en algunos sectores y colonias del municipio, pero ya teníamos otra opción, que en esta misma semana va a arrancar ya y estamos esperando que nos entreguen el dictamen final si se puede restablecer o no y lo más seguro es que no, pero nosotros ya tenemos firmado un convenio con un particular y tenemos los permisos pertinentes para hacer el equipamiento de otro pozo para inyectar una cantidad de aproximadamente 40 litros por segundo que sería el doble de lo que les estamos dando”.

Reiteró que hay dos pozos que han disminuido el rendimiento y son cerca de 100 litros por segundo los que se dejaron de suministrar, pero desde que empezaron a batallar con el abastecimiento se conformó una mesa de monitoreo del servicio, lo que ha permitido aplicar la estrategia, incluyendo la distribución del líquido mediante pipas para ir regularizando la situación.

“Los analizamos semana con semana y por eso es que hemos reaccionado rápido ante esas crisis y afortunadamente la libramos, por que eran 176 litros por segundo, cuando traíamos alrededor de 230; ósea casi 100 litros menos y ahorita ya estamos en 296 litros por segundo y ha sido la mejor semana después desde esa crisis y a a más tardar el jueves en aquellos sectores en donde normalmente se tenía el agua pero por varias semanas les falló se va a empezar a restablecer”.