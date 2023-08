¿Descontrol?

Le recuerdo la respuesta dada por AMLO, ante el cuestionamiento hecho por un periodista durante una "mañanera", sobre las posibles diferencias de criterios entre la Marina y el Ejército de México. Separo la contestación en párrafos.

"No, para nada, hay cooperación, nada más que con las reglas claras que ya están establecidas"… primero México, esa es la regla… primero la seguridad de los mexicanos, porque para eso nos eligieron".

"Primero la seguridad pública, que no tengamos homicidios, que no tengamos secuestros, que no tengamos robos, que no haya feminicidios, que nuestra juventud no opte por las drogas y para todo eso tenemos una estrategia que consiste en programas de bienestar: en empleos, mejores salarios, atención a las personas vulnerables, atención a los jóvenes, fortalecimiento de valores culturales, morales, espirituales, impedir la desintegración de las familias; cooperar con el gobierno de Estados Unidos, para ayudar a que se enfrente la terrible pandemia del consumo de drogas y es un asunto humanitario, somos vecinos y necesitamos ayudarnos mutuamente, pero no al revés como quisieran muchos o como era antes" -Universal 19/03/23-.

Le invito a que evaluemos, una a una, cada afirmación.

En los últimos meses, el creciente desprestigio de la administración pública de México es preocupante; cada día, nuevas denuncias sobre actos de abuso de autoridad con la consabida corrupción hacen que nuestro presidente responda con un discurso que sugiere desinformación -lo menos- o franco apoyo a los actos de sus funcionarios carentes de ética.

Pareciera que, ante la frustrante incapacidad en el intento por lograr controlar el poder totalitario de la nación, empieza a perder el dominio del mensaje de venta mercadotécnica política que nos han aplicado con las prolongadas, repetitivas, caras y aburridas mañaneras.

Cuando el secretario de la Defensa Nacional fue desenmascarado públicamente, mostrando los inmorales gastos superfluos en viajes a todo lujo de él mismo y sus familiares, utilizando al personal militar y aviones de la fuerza aérea, la respuesta es de franco descontrol:

Le cuestionan: ¿Son reales los viajes?

Responde: "no sé, tampoco creo que dicen que estuvo 15 días, no, nunca ha estado el general tanto tiempo fuera… que yo sepa". Contradice sus afirmaciones: "el presidente de todo está enterado"

Insiste el periodista: -¿pero… su familia?

-"A… su familia a lo mejor sí… ¿y qué?… ¿cuál es el problema?" (Universal 19/03/239). Inaceptable reconocer el uso de los recursos de la Nación para viajes millonarios.

Ante la muerte de los extranjeros que fueron encerrados en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, la gobernadora del Estado de Chihuahua, María Eugenia Campos, solicitó mayor efectividad en el control de inmigrados; la respuesta: "es politiquería", continuada con acusaciones de ser actos de neoliberales.

Las respuestas son la evidencia emocional de la pérdida del control en el uso del micrófono mañanero.

Por si fuera poco, el descontrol se repite ante el rechazo de la SCJN a la militarización de las policías nacionales; el presidente López, declaró será "desastre" la decisión del poder Judicial y anuncia que enviará una nueva iniciativa en septiembre, al darse el cambio de diputados. Mientras tanto, mantendrá a las mismas autoridades militares en sus puestos. Irrespeto al poder judicial.

Aún hay malas noticias para la 4T: la compra de plantas eléctricas a Iberdrola, ha sido calificada por expertos como pésimo negocio para México, en vías de considerarse ineficientes por las nuevas tecnologías limpias; producirán energía más cara para la CFE -la propiedad no es nuestra, solo nacionalizada a cargo de particulares- haciendo que la declarada inversión sea un gasto que no justifica el propósito de convencer a los mexicanos de estar logrando la autosuficiencia en la producción de tal insumo eléctrico. Politiquería costosísima.

Las declaraciones sobre las diferencias con políticos norteamericanos en el problema del fentanilo, ahora se revierte consumiendo más porcentaje de su ya muy disminuida credibilidad. Declara: "No se produce en México", para luego quedar descubierto al recibir evidencias de la aseveración falsa.

Retener nombramientos de integrantes del Instituto de Transparencia, por considerarlo "cero a la izquierda", contradice su afirmación de asegurar el acceso a la información: ¡saber la verdad!, cuidando los intereses mexicanos. Representa denuncia y confirmación del entreguismo y sumisión de los diputados de Morena, generándoles mayor desprestigio e inmoralidad como servidores públicos, resultando doloroso, decepcionante, para quienes aún esperaban el cumplimiento de ensoñadoras promesas de campaña.

La respuesta dada por el INAE es profesional y cruel: "Sus dichos reflejan desconocimiento".

El idealismo supera a la razón: compramos un avión de 4200 millones, más mantenimiento y lo vendimos en 1600 millones.

¿Vamos camino a la confrontación violenta -verbal o material- entre el gobierno morenista y la oposición; entre la verdad y la mentira; el derecho y las llamadas "chicanadas" para manipular las leyes que advierten la posible inestabilidad nacional por choque y desobediencia al orden constitucional?

