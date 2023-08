Desaparecido, en padrón de vacunados

Miguel Armando Mata Villa, se encuentra en calidad de desaparecido desde el 17 de febrero de 2012 y es una de las víctimas que aparecen en el padrón de mexicanos vacunados contra el COVID-19 del Gobierno Federal.

El hecho fue motivo de una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, en contra de la Comisión Estatal de Búsqueda del Estado de Durango, presentada por sus familiares.

Y es que, de acuerdo con María Elena Villa Machado, madre de Miguel, fue personal de la citada comisión de Durango, el que acudió hasta el domicilio que compartía con su esposa en ciudad Lerdo, preguntando por Miguel.

Fue el 10 de julio entre las 11:00 y 12:00 del día, que el personal que viajaba en una unidad rotulada con el nombre de la Comisión Estatal de Búsqueda, llegó buscando al joven desaparecido, hecho que sorprendió a la madre de la esposa de Miguel, quien les abrió la puerta. Ante los cuestionamientos, les dijo que él estaba por cumplir 12 años de desaparecido, a lo que le respondieron "él aparece ya en el registro como vacunado, por eso venimos a buscarlo". Desconcertada, la mujer les preguntó si ya habían tenido contacto con María Elena, su madre, a lo que ellos contestaron que sí, lo cual no había sucedido.

De inmediato, la mujer se comunicó con la madre para comentarle, hecho que la llenó de alegría pero también de dudas.

"En el momento me informa y empezamos a buscar en los registros de 'Mi Vacuna' y efectivamente ahí estaba registrado. A la vez me dio gusto pero son sentimientos encontrados, porque me dio mucho gusto pero dije, no, no puede ser posible porque él hubiera venido conmigo, ya hubiera una noticia o hablado por teléfono y yo no he tenido ninguna llamada desde la última vez que hablé con él, si él estuviera aquí, ya se hubiera comunicado conmigo", dijo en tono de molestia.

Tras lo sucedido, personal de la Comisión quiso contactarla para pedirle una disculpa, la cual no aceptó.

"Quisieron ofrecerme una disculpa pero yo no la acepté, porque no se vale estar jugando con los sentimientos de uno, porque es una esperanza más que nos dan de que él está vivo y nos ponen igual o peor que como estábamos".

ANTECEDENTE

Fue en el mes de julio, que Silvia Ortiz, fundadora y vocera del Grupo conformado por familiares de personas no localizadas, dio a conocer el hecho, en el que aparece como principal responsable, la Comisión Nacional de Búsqueda, cuya titular, Karla Quintana - quien presentó su renuncia hace unos días- hizo entrega de un listado a cada estado, de personas desaparecidas y que presuntamente fueron vacunadas contra la enfermedad.

Lo anterior, luego de que personal de la Comisión Estatal, en el caso de Durango, visitara por lo menos a cinco familias de La Laguna, para informarles que sus familiares no estaban desaparecidos, tras encontrarse en el registro de personas vacunadas, sin brindarles mayores detalles. Entre ellos, la casa de Miguel Armando Mata.

Pero la situación no fue privativa en La Laguna, ya que en otros estados como en Pachuca, Hidalgo, entraron hasta el domicilio de Óscar Javier, que se mantiene como desaparecido, "violentando así los derechos humanos", dijo Ortiz recientemente.

Y es que comentó que la Comisión Nacional, ahora vía telefónica, sigue contactando a las familias de personas que se mantienen como desaparecidas y a la vez, en el Padrón de Vacunados.

DEL CASO DE MIGUEL ARMANDO

En este 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la familia recuerda que Miguel Armando salió un 15 de febrero de 2012 de Torreón, rumbo a Tamaulipas para hacer entrega de unos muebles. No iba solo, viajaba junto con otras 10 personas.

Entre ellas también viajaba Sergio Antonio Domínguez, quien dejó en casa a tres hijos, entonces de 12, 11 y 6 años de edad, quienes ahora, ya son unos jóvenes que no pierden la esperanza de encontrarlo.

Mientras que Armando, dejó en casa a un bebé de 3 meses de edad, ahora todo un adolescente y a quien le muestran sus fotografías y videos, pues también era músico e integrante de las agrupaciones Apache y la Real Sonora.

En el caso de Miguel Armando, su madre tuvo comunicación el día 17 de febrero, cuando viajaban de regreso a La Laguna.

"Yo estaba hablando con él cuando llegaron a un retén (de soldados) y asustado me dijo que me iba a colgar, que me regresaba la llamada cuando saliera del retén, porque los habían parado, eran las 12 del día de este 17 de febrero y ya no tuve contacto con él y como vi que ya no me marcó, le marqué y los teléfonos estaban apagados", recordó su madre.

Mientras que Rosalía Domínguez, hermana de Sergio, comentó que ese mismo 17 de febrero, después de varios intentos de llamarle a su celular, le contestaron pero nadie respondió "solo se escuchaban gritos… duró como un minuto", dijo.

Después no supo nada de ellos, ni del resto de los que viajaban ese día.

De acuerdo con Rosalía, no era la primera vez que salían de la región, pues trabajaban en una carpintería que obtenía mayores ganancias vendiendo su mercancía en otras ciudades.

Después de 138 meses, (11 años 6 meses) de su desaparición, no se ha tenido pistas sobre su ubicación.

Las familias no han viajado a Tamaulipas por temor, "porque sigue estando horrible", dijo Rosalía.

En esta fecha, que aseguraron no debía existir, exigen a las autoridades trabajar, pues ellas recalcaron que seguirán en la lucha hasta encontrarlos.

"La lucha seguirá hasta que Dios lo permita, hasta el día que yo pueda seguir adelante… ¿cómo los vamos a encontrar? no sabemos, pero de que los vamos a encontrar, no perdemos la esperanza", dijo María Elena Villa.