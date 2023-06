¿Desaparecerá el centro cultural de Acapulco?

No creo que la gran secretaria Nacional de Seguridad Rosa Icela Rodríguez haya sido tan absurda como para decir esto: "Por instrucciones de nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el lugar donde ocupa actualmente el Centro de Convenciones de Acapulco, será construido un nuevo Hospital del ISSSTE". Tampoco creo que AMLO, presidente de México haya caído en tal estupidez respecto a Acapulco.

Apoyo totalmente a Susana Palazuelos y su grupo en la defensa del Centro de Convenciones de Acapulco que quiere el gobierno de la hija de Salgado convertir en un hospital burocrático. Según Milenio tendrá un costo de 3 mil 800 millones de pesos ¿Qué eso quiere AMLO? No lo creo: El presidente no puede decir semejante barbaridad.

Es increíble la ignorancia de lo que es el Centro Internacional Acapulco que manifiesta la "gobernadora" de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, hija de Félix Salgado Macedonio. Se atreve a preguntar a la gente "si quiere o no" la destrucción de uno de los más grandes atractivos de Acapulco, el Centro Cultural, CIA, que es mundialmente famoso y visitado. Ya hasta atrás ha permitido la construcción de la base militar de la Guardia Nacional.

No contenta con ese atentado a un monumento famoso, ahora pretende hacer un hospital del ISSSTE nada más ni nada menos…en una obra internacional. Esta joven mujer (5.2.1982) es una de las numerosas hijas de Félix Salgado Macedonio que originalmente fue electo gobernador de Guerrero y destituido por otros partidos, impuso entonces en la gubernatura a su hija citada, de 41 años e ignorante por lo visto, Evelyn ex esposa de Alfredo Alonso Bustamante, presuntamente lavador de dinero de los Arellano Félix. No sabe lo que es el Centro de Convenciones como se le conoce, y representa no nada más para los acapulqueños sino para EL PAÍS.

El terreno donde se encuentra en el corazón de Acapulco mide 157 mil 452 m² y es un gran conjunto de edificaciones de primera clase no solo si no de gran trascendencia artística además de histórica. El edificio principal consta del bellísimo y enorme salón Teotihuacan, del gran teatro "Juan Ruiz de Alarcón", así como del Netzahualcóyotl, teatro también, pero al aire libre.

Toda la decoración del super conjunto estuvo a cargo del gran diseñador clásico de fama mundial el decorador suizo-ruso Noldi Schreck (14.9.1921-1.2.2009). Asimismo trabajó en dicha gran obra el poeta tabasqueño Carlos Pellicer (16.1.1897-16.2.1977) en la asesoría de diseño con motivos arqueológicos. Se desarrolló la obra en 9 meses con otros grandiosos creadores internacionales. Finalmente el 25 de octubre de 1973 el Centro Cultural y de Convenciones de Acapulco se inauguró con la celebración del 40º Congreso Internacional de ASTA (Asociación Norteamericana de Agencias de Viajes), con la asistencia de 5,000 delegados del ramo turístico provenientes de 50 países reunidos en el salón Teotihuacan, donde fue la ceremonia de inauguración.

Entre los eventos nacionales e internacionales de importancia en el lugar destaca el certamen Miss Universo celebrado el 24 de julio de 1978, además de muchos conciertos de artistas internacionales que ahí se desempeñaron como Donna Summer, Barry White, Grupo War, Santa Esmeralda, entre otros. Este conjunto arquitectónico fue la sede por 36 años del Tianguis Turístico de México, y ahí se celebró por 10 años "el Festival Acapulco" cuya administración dependía directamente del Gobierno Federal, ergo de la Presidencia de la República.

Entre sus múltiples atractivos se encontraba "El Piano Bar" con un piano que tocaba sin necesidad de persona alguna que lo ejecutara, "El Internacional", con los shows de vanguardia traídos de varias partes del mundo que contaba con artistas de Las Vegas, como contando a Sugar Ice Tea, Emberger Humperdinck, Martin Stevens y Los Platters, entre otros, "El Tablado Flamenco" con los artistas más notables, la "Disco Láser" con sonido Sensurround y el primer rayo láser de Latinoamérica. Fue igualmente ese lugar famoso, EL "CINE CENTRO" ósea sede de los festivales de cine internacionales en Acapulco.

El 9 de noviembre de 2009, el gobierno del Estado de Guerrero anunció el cierre definitivo del Centro de Convenciones a partir del 30 de noviembre de ese año "debido a su inoperancia y porque representaba 2 millones de pesos mensuales para el gobierno estatal" el gobierno estatal nefasto de Guerrero. A pesar de dicho anuncio, el complejo solo permaneció cerrado un día y el 1 de diciembre de 2009 reabrió sus puertas. Y más adelante…

"El 15 de abril de 2011, se hizo del conocimiento público a través de una filtración a los medios locales de Guerrero, en la que el diario El Sur de Acapulco, que dio a conocer que el complejo había pasado a ser propiedad de la Secretaría de Marina (SEMAR) del Gobierno Federal con la pretensión de establecer en el lugar un centro de operaciones para la lucha contra el narcotráfico. ¡NADA MÁS NI NADA MENOS! Pero el gobernador de entonces Ángel Aguirre Rivero desmintió la dicha información, no obstante ese mismo día, el gobernador Ángel Aguirre Rivero, desmintió esa información y dijo que "efectivamente" la SEMAR había adquirido la propiedad, pero construiría en parte del predio un centro para la prevención de desastres naturales.

Actualmente tras el abandono de años de ese importantísimo lugar "el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) firmó un convenio con el Gobierno del Estado en el 2021 según el cual se otorga el uso del Centro de Convenciones Acapulco" a la Sectur Guerrero.

POR LO VISTO NO TIENE EL ACTUAL GOBIERNO NO TIENE LA MENOR IDEA ALGUNA DE LO QUE FUE Y ES ESTE MAGNÍFICO PUERTO Y SUS VALORES INTERNACIONALES.

